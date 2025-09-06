وقف در لرستان؛ فرهنگی دیرینه با نگاه اقتصادی مدرن

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- وقف، سنتی کهن و ریشهدار در ایران، همواره در تأمین نیازهای مذهبی، فرهنگی و خیریه نقشآفرین بوده است.
در لرستان، بیش از ۲۵۰۰ موقوفه ثبت شده که بیشتر آنها شامل حسینیه و مسجد است، اما سهم وقفهای اقتصادی و تولیدی نیز روزبهروز افزایش مییابد.
حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد عباسزاده، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان، درباره این روند گفت:در نیمه نخست سال جاری ۲۰ وقف جدید در لرستان ثبت شده است که تلاش ما این است با فرهنگسازی، سنت حسنه وقف را در جامعه گسترش دهیم.
همایش یاوران ولایت؛ نقطه عطف هفته وقف
یکی از مهمترین برنامههای هفته وقف، همایش یاوران ولایت است که در برخی شهرهای استان و برنامه استانی آن به میزبانی کوهدشت برگزار میشود.
عباسزاده درباره هدف این همایش توضیح داد:هدف اصلی همایش، فرهنگسازی وقف و معرفی ظرفیتهای آن است. همزمان با این برنامه، واقفانی که ارزش وقفهای آنها بیش از ۷ میلیارد تومان است معرفی شده و در همایش ملی تقدیر میشوند.
او افزود که یکی از واقفان لرستانی چند وقف به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان ثبت کرده و برای تقدیر در همایش ملی معرفی شده است.
تلفیق سنت و نوآوری اقتصادی
جالبترین تغییر در موقوفات لرستان، استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و فناوری برای بهرهوری از وقف است.
عباسزاده در این زمینه توضیح داد:بیش از ۱۰ نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت بقاع متبرکه و وقف فعال است. این نیروگاهها میتوانند علاوه بر تولید برق، به فعالیتهای اقتصادی و توسعه استان کمک کنند.
این اقدام نشان میدهد که موقوفات لرستان تنها نقش مذهبی و فرهنگی ندارند و میتوانند به توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای استان تبدیل شوند.
برنامههای گسترده فرهنگی و آموزشی
همچنین بیش از ۹۰ برنامه متنوع در هفته وقف در سراسر استان اجرا میشود که شامل نشستهای تخصصی، نمایشگاههای وقف، تجلیل از واقفان و همایشهای محلی است. عباسزاده گفت:هدف این برنامهها، آشنایی بیشتر مردم با اهمیت وقف و ظرفیتهای بالقوه آن است.
لرستان با تکیه بر سنت دیرینه وقف و تلفیق آن با نوآوری اقتصادی، نمونهای موفق از مدیریت موقوفات است. این استان نشان میدهد که وقف نه تنها یک سنت فرهنگی و مذهبی است، بلکه میتواند به توسعه پایدار، تولید انرژی و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. استمرار این مسیر میتواند الگویی برای دیگر استانها باشد و فرهنگ وقف را در جامعه زنده نگه دارد.