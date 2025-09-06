رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران، از فعالیت دست‌کم ۵۰۰ هزار نفر در صنعت کفش دستدوز کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری -احمد شیعه، در برنامه رادیو  اقتصاد  با بیان اینکه این تعداد، حدود ۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم در تهران مشغول به کار هستند گفت: آمار فوق شامل کارکنان صنایع وابسته به صنعت کفش، مانند چرم‌سازی و تولیدکنندگان مواد اولیه، نمی‌شود. با احتساب این صنایع، بیش از یک میلیون نفر در کشور در بخش‌های مختلف صنعت کفش فعال هستند.

رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران با اشاره به تولید انواع کفش در کشور، اظهار داشت: کفش کلاسیک بیشترین مصرف را در میان مردم دارد و روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. کفش‌های ورزشی و اسپرت نیز بیشتر توسط جوانان و نوجوانان استفاده می‌شوند. علاوه بر این، کفش‌های ماشینی و دستدوز نیز در بازار داخلی عرضه می‌شوند.

شیعه افزود: صنعت کفش دستدوز ایران طی ۲۰ سال گذشته رشد و تحول قابل توجهی داشته است، تحولی که عمدتاً به همت بخش خصوصی و بدون کمک دولت به دست آمده است.رئیس اتحادیه صنف کفاشان دستدوز تهران یکی از مشکلات اصلی این صنعت را محدودیت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی عنوان کرد.

 وی گفت: فعالان ایرانی برای ورود به نمایشگاه‌های کفش در کشورهای مختلف، مانند ایتالیا، آلمان و فرانسه، با مشکلات و محدودیت‌های ویزا مواجه هستند.

با وجود این موانع، شیعه تأکید کرد: صنعتگران ایرانی با تلاش زیاد توانسته‌اند کیفیت و نوآوری را در کارگاه‌های کوچک حفظ کنند و کفش ایرانی را به سطح قابل رقابت با نمونه‌های خارجی برسانند.

رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران به اهمیت نگهداری کفش‌های چرمی اشاره کرد و افزود: چرم مانند یک سلول نیمه‌زنده است و نیازمند مراقبت و واکس منظم است. وی توضیح داد که کفش‌هایی که بیش از حد استفاده می‌شوند، عمر کمتری دارند و باید پس از هر استفاده استراحت داده شوند تا دوام و کیفیت آن حفظ شود.
شیعه تصریح کرد: اگر این نکات رعایت شود، دوام کفش ایرانی حتی از کفش خارجی بیشتر خواهد بود.

