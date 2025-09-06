بازار لرستان در ماه‌های اخیر با کاهش محسوس قیمت برنج و شکر مواجه شده است. ذخایر کافی و نظارت مستمر مسئولان، روند آرامش بازار را تضمین کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- در حالی که نوسانات قیمتی کالاهای اساسی در کشور همواره دغدغه مردم و کارشناسان اقتصادی بوده، مسئولان لرستان ازروند کاهشی قیمت برنج و شکر خبر داده آمد.

 بر اساس آمار رسمی، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تُن برنج و بیش از ۲ هزار تُن شکر در انبارها ذخیره شده است تا در صورت نیاز به بازار تزریق شود.

قیمت برنج در مسیر کاهش

حسین میردریکوند، معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اعلام کرد که قیمت برنج در استان روند کاهشی دارد.

وی گفت:حداکثر قیمت کیسه‌های ۱۰ کیلوگرمی انواع برنج هندی با هر برند و اسم تجاری برای مصرف کننده ۵۹۸ هزار تومان است.

میردریکوند تاکید کرد که کلیه شالیکوبی‌ها و مراکز نگهداری برنج موظف به ثبت موجودی انبارهای خود در سامانه جامع تجارت هستند و عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود.

ثبات قیمت شکر در بازار لرستان

وی در ادامه به وضعیت شکر در بازار اشاره کرد و گفت:قیمت هر کیلوگرم شکر در کارخانه‌ها ۵۰ هزار و ۹۳۰ تومان، در عمده فروشی‌ها حداکثر ۵۴ هزار تومان و در خرده فروشی‌ها حداکثر ۵۹ هزار تومان است.

میردریکوند با اشاره به ذخایر موجود شکر افزود که بازار شکر نیز همانند برنج در شرایط اشباع قرار دارد و هرگونه نوسان کوتاه‌مدت به سرعت توسط سازمان جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود.

نظارت و مقابله با تخلف

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان تاکید کرد که نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات انبارداری، عامل اصلی آرامش فعلی بازار است.

 وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، آن را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند.

