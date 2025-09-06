وزیر راه و شهرسازی صبح امروز شنبه ۱۵ شهریورماه از باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال بازدید و جزئیات آخرین مراحل اجرای آن را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی با حضور در باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال که هوشنگ بازوند معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور وی را همراهی می‌کرد، ضمن بازدید میدانی از پروژه، آخرین وضعیت اجرایی و فنی باند شرقی منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال را مورد ارزیابی قرار داد.

باند شرقی منطقه دو آزادراه تهران-شمال به طول ۱۵.۵ کیلومتر حد فاصل دوآب شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل البرز با حداکثر شیب طولی ۹ درصد و حداقل شعاع قوس ۳۵۰ متر، شامل احداث ۱۶ رشته تونل و گالری به طول ۱۱۷ کیلومتر است که ۷۵ درصد مسیر از داخل تونل‌ها و گالری‌ها عبور می‌کند.

در این مسیر همچنین ۱۲ دستگاه پل به طول مجموع ۱۳۵ متر، عملیات کوه‌برداری، ترانشه‌برداری و خاکریزی به حجم ۱۵ میلیون مترمکعب، و اجرای داکت بانک تأسیسات و پیاده‌رو به طول ۲۸ کیلومتر انجام شده است.

میانگین سرعت تردد در این قطعه ۷۰ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی شده که موجب صرفه‌جویی سالانه ۷.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت خواهد شد.

همچنین این پروژه نقش مهمی در کاهش زمان سفر، تصادفات رانندگی و استهلاک وسایل نقلیه ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال به طول ۲۲ کیلومتر است و بخش بزرگ مسیر از داخل ۶۰ رشته تونل به طول مجموع ۳.۶ کیلومتر و ۲۹ دستگاه پل بزرگ عبور می‌کند. تونل‌های سه‌قلوی البرز، نیز هر کدام به طول ۶.۵ کیلومتر، از مهم‌ترین سازه‌های این منطقه به شمار می‌آیند.

با بهره برداری از باند شرقی آزادراه تهران-شمال کل منطقه ۲ این ابرپروژه آزادراهی کشور زیر بار ترافیکی قرار می‌گیرد.

منبع: وزارت راه و شهرسازی