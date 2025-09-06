باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با پایان یافتن مراحل فنی و نهایی شدن اثر تازه محی‌الدین مظفر کارگردان تاجیکستانی، فیلم سینمایی «ماهی در قلاب»، ساخته مشترک ایران و تاجیکستان با مشارکت شبکه آی‌فیلم و سرمایه‌گذاران ایرانی و تاجیکستانی، نخستین حضور در یک جشنواره خارجی را با جشنواره اشلینگل آلمان تجربه می‌کند.

فیلم سینمایی «ماهی در قلاب» به نویسندگی بختیار کریم‌اف، تهیه‌کنندگی امیر تاجیک و محی‌الدین مظفر و کارگردانی محی‌الدین مظفر، محصول سال ۲۰۲۵ است و در خلاصه داستان آن امده است: «از دور که بنگری، گمان می‌کنی ماهیِ در قلاب همیشه اسیر دست ماهیگیر است، غافل از آنکه دریا گاهی کلید آزادی را به کودکی بی‌نام می‌بخشد».

در این فیلم، ایفای نقش‌های اصلی را خورشید مصطفی‌اف و سیاره صفراوا ۲ بازیگر تاجیکستانی بر عهده دارند و کارگردان، عبدالله عبدالرحیم‌زاده، بازیگر نوجوان تاجیکستانی را برای نخستین‌بار در این فیلم معرفی کرده است.

رقابت «ماهی در قلاب» با فیلم‌های مطرح دنیا در حوزه کودک و نوجوان، در حدفاصل ۲۷ سپتامبر تا ۴ اکتبر (پنجم تا دوازدهم مهر) در سی‌امین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اشلینگل آلمان در شهر کمینتز ادامه دارد و اولین نمایش بین‌المللی فیلم یادشده، برای سینماگران و فیلم‌سازان برجسته شرکت‌کننده در این جشنواره مهم سالانه خواهد بود.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از تهیه‌کنندگان ارشد: احسان کاوه، حمیدرضا روحانی، حسین همدانی‌زاده، مشارکت‌کنندگان: شبکه آی‌فیلم معاونت برون‌مرزی صدا و سیما و شرکت شتاب‌دهنده سیکاپ (از ایران) و شرکت‌های فیلم‌سازی داو و تاجیک فیلم (از تاجیکستان)، کارگردان هنری: والری آخودوف، مدیر فیلم‌برداری: آندری فدوتوف، تدوینگر: عماد خدابخش، آهنگساز: فردین خلعتبری، صداگذار: آرش قاسمی، طراح صحنه و دکور: لطفلو نیاماتوف، چهره‌پرداز: منیژه خولوا، مدیر صحنه: فریدون مظفرزاده، سرپرست جلوه‌های ویژه: تهمینه عسکری، امور بین‌الملل و بازاریابی: فاطمه جواهرساز، مشاور رسانه‌ای: شیدا اسلامی.