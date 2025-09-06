وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه آیین افتتاح یک رویداد ملی که امروز در دانشگاه جنگ برگزار شد، در خصوص اخبار مربوط به تجمیع دو صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد گفت: این تجمیع در راستای حفظ منافع بازنشستگان و حذف هزینه‌های غیرضروری اداری از طریق یکی شدن هیئت مدیره، هیئت نظارت و ساختار اداری این دو صندوق است.

رئیس هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه افزود: همچنان که اکنون در صندوق بازنشستگی کشوری گروه‌های مختلفی مانند اعضای هیئت علمی، قضات، فرهنگیان، مستخدمین وزارت خارجه، مستخدمین شهرداری‌ها، کارکنان صندوق هما و ... وجود دارند و هر یک متناسب با مقررات خود مستمری دریافت می‌کنند، تجمیع این دو صندوق بر مستمری بازنشستگان دو صندوق و بیمه‌های درمان آنها هیچ تأثیری ندارد و تنها به حذف برخی از پست‌های اداری مربوط می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بند (الف) ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت را ملزم به اصلاح ساختار‌ها و تشکیلات اداری و در همین راستا، از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده اقدامات لازم برای اجرای تکلیف مذکور را دنبال کنند.

میدری اظهار کرد: علاوه بر هیئت مدیره و هیئت نظارت این دو صندوق که یکی خواهند شد، معاونت‌های ستادی توسعه و مدیریت، اقتصادی و برنامه‌ریزی، فنی و عملیاتی و سایر پست‌های اداری تجمیع خواهند شد و این تجمیع موجب چابکی ساختار اداری دو صندوق و تقویت ظرفیت کارشناسی از طریق هم‌افزایی منابع انسانی خواهد شد.

لازم به ذکر است که تجمیع این دو صندوق بر اساس قانون صورت گرفته است. در ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که دولت مکلف است در خصوص تجمیع کلیه صندوق‌های بازنشستگی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. مطابق قانون اصلاحیه ماده (۱۱۳) نیز هیئت امناء واحد برای صندوق‌های مذکور پیش‌بینی شده است که این هیئت امناء طی دهه ۱۳۹۰ تاکنون به صورت یکپارچه و واحد، برای صندوق‌های بازنشستگی فعالیت می‌کرده است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت امنای صندوق‌های مذکور است، تجمیع صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با صندوق بازنشستگی کشوری توسط هیئت امناء مورد تایید قرار گرفته و در شورای عالی اداری کشور نیز مطرح و تایید شده است.

در مصوبه شورای عالی اداری در مورد تجمیع دو صندوق بر حفظ حقوق شرعی و قانونی ذینفعان صندوق فولاد و ایجاد حساب مستقل برای امور جاری و سرمایه گذاری این صندوق و همچنین بکارگیری نیرو‌های صندوق بازنشستگی فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری تصریح شده است. میدری با تأکید بر اجرای دقیق و کامل مفاد مصوبه شورای عالی اداری پس از ابلاغ آن اظهار داشت: با این تجمیع، فرآیند جذب بودجه و اعتبارات دولتی از بودجه کل کشور جهت پرداخت حقوق بازنشستگان و درمان بازنشستگان تحت پوشش صندوق فولاد تسهیل شده و این بازنشستگان می‌توانند از خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری استفاده نمایند.

میدری در پایان با تأکید بر اینکه از تمامی ظرفیت‌های قانونی و توان خود برای کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری و بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان استفاده خواهد کرد، گفت: در مورد تجمیع سایر صندوق‌های بازنشستگی هیچ تصمیم و حکمی وجود ندارد و سایر صندوق‌ها به روال فعلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

منبع: وزارت کار