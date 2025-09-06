باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی-سازگاری بالای این محصول با شرایط اقلیمی استان و قابلیت کشت آن در اراضی کم‌بازده، چشم‌انداز روشنی برای توسعه باغات پسته و سرمایه‌گذاری در این بخش ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، نامدار صیادی، با اشاره به وضعیت کشت پسته در استان، اعلام کرد که در حال حاضر ۵۵۴ هکتار از اراضی لرستان به پسته اختصاص یافته است که از این میزان ۱۷۶ هکتار بارور و ۳۷۸ هکتار غیر بارور است. او همچنین میانگین تولید پسته در استان را نیم تن در هکتار عنوان کرد و افزود که با توجه به قیمت‌های بازار، کشت پسته برای کشاورزان اقتصادی و سودآور است.

صیادی میزان کل تولید پسته در لرستان را ۱۷۲ تن اعلام کرد و گفت که ارقام عمده کشت‌شده در باغات استان شامل احمد آقایی و اکبری است.

او با ارائه آمار تولید شهرستان‌ها افزود که شهرستان کوهدشت با ۹۷ هکتار زیر کشت و تولید ۷۲ تن پسته، رتبه اول استان را دارد و پس از آن خرم‌آباد با ۵۷ هکتار و تولید ۳۱ تن در جایگاه دوم و معمولان با ۲۴.۵ هکتار و تولید ۱۷ تن در جایگاه سوم قرار دارند.

کارشناسان معتقدند که پسته، به دلیل نیاز آبی کم و سازگاری بالا با اقلیم استان، می‌تواند جایگزینی مناسب برای محصولات پرمصرف آبی باشد و علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، سهم استان در بازار صادرات پسته را نیز ارتقا دهد. با توسعه زیرساخت‌ها، آموزش کشاورزان و استفاده از ارقام مقاوم، استان لرستان می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید پسته کشور تبدیل شود.

در نهایت، رشد پسته در لرستان نمونه‌ای از کشاورزی پایدار و اقتصادی در مناطق کم‌آب است. حمایت دولت، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیر کشت و مدیریت بهینه باغات می‌تواند این محصول را به طلای سبز لرستان بدل کند و علاوه بر تقویت اقتصاد کشاورزی استان، زمینه توسعه صادرات و اشتغال را نیز فراهم کند.