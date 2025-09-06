باشگاه خبرنگاران جوان- ماموریت رزا اوتنبایوا، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، به پایان رسید.

او در دیدار تودیعی با عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان، ضمن قدردانی از همکاری‌ها، بر تداوم کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل به مردم افغانستان تأکید کرد.

در این دیدار، اوتنبایوا با اشاره به اعزام ۲۵ گروه کاری سازمان ملل به مناطق زلزله‌زده، گفت ارزیابی شرایط به پایان رسیده و روند توزیع کمک‌ها آغاز خواهد شد.

وی همچنین از آغاز پروژه‌ای ۲۳ میلیون دلاری برای حل پایدار مسئله مهاجرت در شمال افغانستان خبر داد و افزود فاز دوم این پروژه در استان های نیمروز و فراه اجرا می‌شود.

عبدالکبیر، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، نیز از تلاش‌های اوتنبایوا طی دوران مأموریتش قدردانی و بر ضرورت هماهنگی کامل نهادهای بین‌المللی با ساختارهای حکومت کنونی افغانستان در فرآیند امدادرسانی تأکید کرد.

بر اساس اعلام سازمان ملل، اوتنبایوا آخرین گزارش خود درباره افغانستان را در نشست سپتامبر شورای امنیت ارائه خواهد کرد.

پایان مأموریت وی در شرایطی صورت می‌گیرد که افغانستان با بحران‌های انسانی ناشی از زلزله‌های اخیر، مشکلات گسترده مهاجرت و کاهش کمک‌های بین‌المللی مواجه است.