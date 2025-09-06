افزایش مشارکت مردم گیلان در جمع آوری نذورات بازسازی و ساخت عتبات عالیات

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مجید دوهندو ، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان در جمع خبرنگاران گفت : توسعه و بازسازی عتبات عالیات یکی از فعالیت های این ستاد در کشور عراق است‌.



رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه مردم گیلان در جمع آوری نذورات برای ساخت و توسعه عتبات عالیات پیشتاز هستند، گفت : آمار نذورات مردم گیلان برای ساخت و توسعه عتبات عالیات از ابتدای امسال نسبت به مدت سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.

دوهندو با بیان اینکه هر گیلانی ۲۰ هزار تومان ، طرح نذورات ستاد عتبات بود، افزود : صحن عقیله بنی هاشم از جمله پروژه های بود که توسط ستاد در حال ساخت است.‌

وی ادامه داد : این پروژه ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درآینده نزدیک به بهره برداری می رسد‌.

دوهندو با بیان اینکه ستاد عتبات به عنوان کمیته اسکان و تغذیه در اربعین فعال بود، ادامه داد : پوشش رسانه ای اربعین امسال بسیار گسترده و ارزشمند بود‌.‌

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان به فعالیت ۳۲ موکب در اربعین امسال اشاره و تصریح کرد : یک موکب در لوشان و ۴ موکب مرز و ۴ موکب تا نجف و ۴ موکب در طریق الحسین و ۱۹ موکب در کربلا مستقر بودند.‌

وی خاطر نشان ساخت : ۱۳۹۰ خادم از برادر و خواهر در مواکب گیلان در ایام اربعین فعال بودند.‌

دوهندو به تعداد خودروهای اعزامی به کشور عراق از گیلان اشاره کرد و افزود : ۱۳۲ خودرو شامل تریلی، وانت و ... به کشور عراق اعزام شدند.‌

وی گفت: ۳۰۰ هزار نفر در ایام اربعین در مواکب استان اسکان از همه اقوام و مذاهب اسکان داده شدند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان تصریح کرد : میزان تغذیه یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر وعده به زوار طی ۱۵ روز خدمات ارائه دادند و همچنین ۷ میلیون و ۲۰۰ میان وعده نیز در این مواکب بین زائرین توزیع شد.

وی با بیان اینکه استان گیلان جز استان های برتر در طرح نذر کاشی است،‌خاطر نشان کرد: ۶ هزار قالب یخ توسط مواکب گیلان در ایام اربعین در کشور عراق مصرف شد.

وی تصریح کرد: فعالیت های فرهنگی مهد کودک و کودکستان و فر هنگی و اعتقادی ، جبهه مقاومت و نشر انقلاب اسلامی از اهم برنامه های اربعین در مواکب استان بود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان در پایان از همه مردم شریف گیلان وحمایت های خیرین و دست اندر کاران و مجموعه ستاد اربعین کمال تشکر و قدر دانی را داشت.