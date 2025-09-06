افزایش مشارکت مردم گیلان در جمع آوری نذورات بازسازی و ساخت عتبات عالیات

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان از افزایش ۱۵ درصدی جمع آوری نذورات بازسازی و ساخت عتبات عالیات از گیلان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ مجید دوهندو ، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان در جمع خبرنگاران گفت : توسعه و بازسازی عتبات عالیات یکی از فعالیت های این ستاد در کشور عراق است‌. 


رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان با بیان اینکه مردم  گیلان در جمع آوری نذورات  برای ساخت و توسعه عتبات عالیات  پیشتاز هستند، گفت : آمار نذورات مردم گیلان  برای ساخت و توسعه عتبات عالیات  از ابتدای امسال  نسبت به مدت سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است.  

دوهندو با بیان اینکه هر گیلانی ۲۰ هزار تومان ، طرح نذورات ستاد عتبات بود، افزود :  صحن عقیله بنی هاشم از جمله پروژه های بود که توسط ستاد   در حال ساخت است.‌

وی ادامه داد : این پروژه  ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درآینده نزدیک به بهره برداری می رسد‌.

 دوهندو با بیان اینکه ستاد عتبات به عنوان کمیته اسکان و تغذیه در اربعین فعال بود، ادامه داد : پوشش رسانه ای اربعین امسال  بسیار  گسترده و ارزشمند بود‌.‌

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان به فعالیت ۳۲ موکب در اربعین امسال اشاره  و  تصریح کرد :  یک موکب در  لوشان و ۴ موکب مرز و ۴ موکب تا نجف و ۴ موکب در طریق الحسین  و ۱۹ موکب در کربلا مستقر بودند.‌

وی خاطر نشان ساخت : ۱۳۹۰ خادم از برادر و خواهر در مواکب  گیلان در ایام اربعین فعال بودند.‌

 دوهندو به تعداد خودروهای اعزامی به کشور عراق از گیلان اشاره کرد و افزود :  ۱۳۲ خودرو شامل  تریلی،  وانت و ... به کشور عراق اعزام شدند.‌

وی گفت: ۳۰۰ هزار نفر در ایام اربعین در مواکب استان  اسکان از همه اقوام و مذاهب اسکان داده شدند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان تصریح کرد : میزان تغذیه یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر وعده به  زوار  طی ۱۵ روز خدمات ارائه دادند و همچنین ۷ میلیون و ۲۰۰ میان وعده  نیز در این مواکب بین زائرین توزیع شد.

وی  با بیان اینکه استان گیلان جز استان های برتر در طرح نذر کاشی است،‌خاطر نشان کرد: ۶ هزار قالب یخ توسط مواکب گیلان در ایام اربعین  در کشور عراق مصرف شد.

وی تصریح کرد: فعالیت های  فرهنگی مهد کودک و کودکستان و فر هنگی و اعتقادی ، جبهه مقاومت و نشر انقلاب اسلامی از اهم برنامه های اربعین در مواکب  استان  بود.  

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات گیلان در پایان  از همه  مردم شریف گیلان  وحمایت های  خیرین و دست اندر کاران  و  مجموعه ستاد اربعین  کمال تشکر و قدر دانی را داشت. 

 

