مدیرکل ثبت فارس گفت: تعداد ۹ هزار و ۳۴۱ مشاورین املاک دارای پروانه در فارس مشغول انجام فعالیت هستند و از این تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک به سامانه کاتب اتصال یافته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - با حضور مدیرکل و معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، کارشناسان معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس، معاون اداره کل بازرسی فارس، رییس اداره اصناف شیراز و اعضای هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی فارس در سالن شهید سلیمانی ثبت این استان کارگروه استانی "قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" برگزار شد.

در این کارگروه که بمنظور ارزیابی مصوبات جلسات پیشین و هم اندیشی در راستای حل معضلات موجود در این زمینه با هدف سرعت بخشی به اجرای مفاد قانون فوق الذکر برگزار گردید محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس ضمن اشاره به حساسیت موضوع و لزوم تعامل بهینه ادارات و سازمان‌های مرتبط تصریح نمود: با توجه به مصوبات کارگروه قبلی در رابطه با مقوله اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و مبحث کمیسیون رفع تداخلات، پیگیری موارد فوق گامی مهم در این زمینه است.

او افزود: طبق موارد اعلامی از سوی اداره صنعت، معدن و تجارت استان تعداد ۹ هزار و ۳۴۱ مشاورین املاک دارای پروانه در فارس مشغول انجام فعالیت هستند و از این تعداد ۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک به سامانه کاتب اتصال یافته‌اند.

مدیرکل ثبت استان با بیان لزوم اتصال مابقی مشاورین املاک به سامانه کاتب ابراز کرد: ضروری است با هدف اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب ضمانت اجرایی در این زمینه اعمال شود.

او گفت: با توجه به جمعیت ۱۰ هزار نفری صنف مشاورین املاک در سطح استان آموزش در این زمینه ضرورت می‌یابد و با التفات به تشکیلات وسیع بازرسی اداره صمت، استفاده از این ظرفیت جهت مباحث آموزشی و ملزم نمودن مشاورین املاک به اتصال به سامانه کاتب مد نظر است.

نخعی افزود: با هدف تسهیل اجرای بهینه قانون الزام، مصوبات کارگروه‌های برگزار شده در این راستا را با جدیت دنبال مینماییم و استمرار تعامل با ادارات و سازمان‌های مرتبط و رفع موانع موجود را در دستور کار داریم. 

در ادامه کارشناسان حاضر در کارگروه با تشریح اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در این زمینه به تبادل نظر پرداختند و ضمن هم اندیشی مصوباتی تنظیم شد.

برچسب ها: ثبت اسناد و املاک فارس ، مشاورین املاک ، پروانه کسب
خبرهای مرتبط
تثبیت مالکیت بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی زراعی فارس
۱۶ بنگاه املاک در اسدآباد پلمب شد
رشد ۸۷ درصدی پرونده‌های اجرایی مختومه در فارس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
آخرین اخبار
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
اجرای طرح آبیاری هوشمند برای نخستین بار در مزارع کازرون + فیلم
کشف ۲۰ تن گندم بدون مجوز در ممسنی
نزاع و درگیری در پارک دلگشای جهرم منجر به قتل شد
حمایت از نخبگان و مقابله با مهاجرت
تحکیم روابط و توسعه مناسبات فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان
امحاء ۱۰۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیر مجاز در فارس
کشور‌های حوزه خلیج فارس و روسیه خریدار هندوانه بیضا
۷ هزار و ۴۰۰ مشاور املاک فارس به سامانه کاتب اتصال یافتند
ویتکاف پیام داد که دیگر نزنید! /رژیم صهیونی دست از پا خطا کند محکم‌تر پاسخ خواهد گرفت
رقابت‌های اسکواش قهرمانی کشور در شیراز آغاز شد
ارائه نان باکیفیت انتظار به حق مردم است
کاهش اثر ناترازی‌ها بر ترافیک شهر شیراز / از هوشمند سازی تقاطعات شیراز تا تامین برق پایدار در زمان خاموشی ها