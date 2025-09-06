باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریچارد فالک، رئیس «دادگاه غزه» و گزارشگر پیشین سازمان ملل، با اشاره به حمایتهای بینالمللی از اقدامات اسرائیل، هشدار داد که ادامه این روند پیامدهای شدید انسانی برای فلسطینیان خواهد داشت.
به گزارش آناتولی، ریچارد فالک، گزارشگر پیشین سازمان ملل در سرزمینهای فلسطینی، در نشست تخصصی «دادگاه نسلکشی» که با هدف بررسی جنایات جنگی اسرائیل در غزه و «نقش انگلیس در نسلکشی» برگزار شد، تأکید کرد: «حملههای نسلکشی اسرائیل به غزه بدون همدستی جهانی نمیتوانست ادامه یابد.»
فالک که ریاست «دادگاه غزه» را نیز بر عهده دارد، با بیان این که این نهاد مدنی تلاش میکند تا جامعه بینالمللی را در قبال توقف نسلکشی در غزه مسئولیتپذیر کند، از تشکیل «دادگاه غزه انگلیس» استقبال کرد و گفت: «این دادگاه برای نخستین بار به درستی بر همدستی یک کشور بزرگ، لیبرال و دموکرات تأکید میکند. اهمیت چنین اقدامی را نمیتوان دست کم گرفت، زیرا بدون این همدستی، اسرائیل نمیتوانست آنچه را که انجام میدهد، عملی کند.»
وی انگلیس را دولتی «شرمآور» خواند و افزود: «واشنگتن بدون هیچ ابهامی به حمایت بیقید و شرط خود از اسرائیل ادامه داده و فراتر از همدستی، به عامل اجرای سیاستهای مخربی تبدیل شده که تا به امروز در غزه اعمال میشود.»
فالک با اشاره به وضعیت مصیبتبار در غزه، هشدار داد: «ساکنان غزه با قحطی گستردهای روبهرو هستند که ماه گذشته توسط سامانه طبقهبندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) به طور رسمی اعلام شد. اگر جامعه جهانی بیش از این منتظر بماند، فرصت را از دست داده و تاریخ، شکست در مواجهه با این بحران عظیم دوران ما را به یاد خواهد آورد.»
وی همچنین به حمایتهای دیپلماتیک از اسرائیل اشاره کرد و گفت: «رفتار با اسرائیل به عنوان یک «دولت عادی»، با توجه به جنایتهای آشکار این رژیم و عدم پایبندی به قوانین دادگاههای بینالمللی، نوعی همدستی دیپلماتیک است.»
روز جمعه هفتصدمین روز از نسلکشی در غزه بود و شمار کشتهشدگان فلسطینی به دست کم ۶۴٬۳۰۰ نفر رسید. این حملات نظامی نوار غزه را که با قحطی دست و پنجه نرم میکند، به ویرانه تبدیل کرده است.
در نوامبر سال گذشته، دادگاه بینالمللی کیفری برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، حکم بازداشت صادر کرد.
منبع: آناتولی