رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی مازندران از تصادف خودروی ۲۰۶ با تیربرق که منجر به فوت راننده ۲۶ ساله و مجروح شدن سرنشین خودرو در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی مازندران گفت: حدود ساعت ۰۶ و ۲۰ دقیقه صبح چهاردهم شهریورماه ۱۴۰۴، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ که مسیر شمال به جنوب خیابان فرح آباد در حال حرکت بوده، پس از عبور از زیرگذر میدان خزر بسمت بلوار خزر، راننده بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با شی ثابت (تیربرق حاشیه خیابان) متوقف شد.

او افزود: در این حادثه راننده جوان ۲۱ ساله در دم فوت و یک نفر سرنشین جوان ۲۰ ساله بعلت جراحات وارده به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان مازندران به رانندگان توصیه کرد: رانندگان در هر صورت با سرعت مطمئنه که سرعتی کمتر از سرعت مجاز است رانندگی نموده تا قدرت تشخیص به موقع خطرات و واکنش و عکس العمل صحیح و به‌موقع را داشته باشند.

سرهنگ بیگلری در پایان گفت: از رانندگی به هنگام خستگی و خواب آلودگی پرهیز نموده و هر دو ساعت رانندگی، ۱۵ دقیقه استراحت داشته باشید.