باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن ساز با موضوع دغدغه‌های مشترک جهان اسلام در راستای امت سازی با حضور شششصد نفر از علمای شیعه و سنی آذربایجان غربی و شیخ حسین قاسم رئیس مجلس علمای فلسطین و حجت الاسلا والمسلمین مهدی غلامعلی در مصلای امام خمینی ره ارومیه برگزار شد.

رئیس مجلس علمای فلسطین در این همایش با اشاره به این که پیامبر اکرم (ص) به وحدت کلمه بین مسلمانان تاکید کرده است گفت: دشمنان به دنبال جدایی و تفرقه و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در بین مسلمانان هستند تا بدین طریق با تجزیه ما بر مسلمانان فایق آیند.

شیخ حسین قاسم افزود: امروز صدای مظلومان از غزه به دنیا مخابره می‌شود و باید همه مسلمانان دست در دست هم به کمک مردم مظلوم فلسطین و غزه بر آییم.

این مقام فلسطینی تاکید کرد: خدا و پیامبر اسلام نیز ما را به وحدت و دوری از اختلاف دعوت کرده است ولی دشمنان ما دنبال تفرقه و جدایی هستند و باید به ریسمان الهی چنگ بزنیم و اتحاد و همدلی بین مسلمانان را حفظ و تقویت کنیم.

شیخ حسین قاسم ادامه داد: امروز غزه نماد کربلا است وقتی در غزه سرهای بریده را می بینیم یاد امام حسین علیه السلام می افتیم، و به همین خاطر به یاد امام حسین، مقاومت اسلامی را فراموش نکرده اند.

رئیس مجلس علمای فلسطین ادامه داد: امروز در عصر ارتباطات که مظلومیت مردم غزه فریاد زده می شود و در کربلای امروز ندای مظلومیت غزه باید شنیده شود.

شیخ قاسم تاکید کرد: کسانیکه که در کربلا به نام دین امام حسین علیه السلام را به شهادت رساندند امروز نیز به نام دین مردم غزه را قتل عام می کنند.

رئیس مجلس علمای فلسطین خاطر نشان کرد: برادران ما در ایران ، یمن ، عراق و لبنان تنها مسلمانی هستند که در کنار مردم فلسطین ایستاده اند و همواره یار و یاور آنها هستند.

وحدت؛ عمده‌ترین هدف پیامبر اسلام

حجت الاسلام والمسلمین قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه نیز در این همایش با تاکید بر این که باید در همه ابعاد پیامبر گرامی اسلام را الگو و سرمشق خود قرار دهیم گفت: همه ما این اتحاد و همبستگی را مدیون پیامبر اسلام هستیم چرا که عمده‌ترین هدف پیامبر اسلام بعد از مسئله توحید مسئله اتحاد و یکپارچگی مسلمانان بود.

در این همایش علمای شیعه و سنی آذربایجان غربی در ۵ کارگروه تخصصی به صورت حضوری و مجازی در زمینه امت اسلامی، بینش توحیدی، دهکده جهانی، اقتصاد اسلامی و لیبرال، تمدن نوین اسلامی، دفاع مقدس ۱۲ روزه تبادل نظر می کنند.

در سومین همایش فرهیختگانی عالم تمدن سازهمایش از کتاب عملکرد دومین همایش عالم تمدن ساز که ۲۷ شهریور ماه سال گذشته با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از علمای برجسته تقریبی اهل تشیع و تسنن در ارومیه برگزار شه بود رونمایی شد.