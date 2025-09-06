باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خطوط هوایی آذربایجان (AZAL) پرواز‌های مستقیم بین باکو و تهران را از سر گرفته است و این خدمات از ۶ سپتامبر آغاز شده است.

این اقدام پس از راه‌اندازی مجدد مسیر باکو–تبریز–باکو در ۴ سپتامبر صورت گرفته است، مسیری که برای چندین سال به حالت تعلیق درآمده بود.این اقدام مطابق با دستور الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان انجام شده است.

خط هوایی AZAL گفت پرواز‌ها به تهران در ابتدا دو بار در هفته اجرایی خواهند شد. بازگشایی بیشتر ارتباطات هوایی بین آذربایجان و ایران پس از یک وقفه طولانی برقرار شد.

منبع: کالیبر