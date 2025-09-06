شهردار کلان‌شهر شیراز و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان، در آستانه برگزاری کنسرت بزرگ «یکصدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان» در محوطه جهانی تخت‌جمشید، با گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - کلان‌شهر شیراز به‌عنوان پایتخت فرهنگی ایران و گنجینه‌ای از میراث تمدنی جهان، بار دیگر صحنه رویدادی کم‌نظیر خواهد شد؛ میزبانی از نوای صلح و دوستی که در قالب کنسرت «یکصدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان» در محوطه جهانی تخت‌جمشید طنین‌انداز می‌شود. رخدادی که نه‌تنها یادآور پیوند دیرینه دو ملت کهن، بلکه نشانی از اراده مشترک دو کشور برای گسترش گفت‌وگوی فرهنگی است. 

در این‌راستا، محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه شهر‌های تاریخی جهان، در آستانه برگزاری کنسرت بزرگ «یکصدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان» در محوطه جهانی تخت‌جمشید، با گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. 

این دیدار دیپلماسی فرهنگی به‌عنوان پیش‌درآمدی بر برگزاری باشکوه این رویداد فاخر فرهنگی‌ـ‌هنری و با همراهی مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، انجام شد و نمادی از رویکرد شهرداری شیراز و مدیریت استان در حمایت از تبادلات فرهنگی و تقویت پیوند‌های دوستی میان ملت‌ها به‌شمار می‌رود. 

در این نشست، محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز و عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کلانشهر‌های جهان، با اشاره به جایگاه شیراز به‌عنوان میزبان رویداد‌های بین‌المللی، برگزاری کنسرت بزرگ ارمنستان در تخت‌جمشید را فرصتی ارزشمند برای تحکیم روابط و توسعه مناسبات فرهنگی میان ملت‌های ایران و ارمنستان دانست. 

او همچنین پروژه فاخر زندیه و احیای میدان نقاره‌خانه را ظرفیتی برای آشنایی شهروندان با تاریخ و فراهم‌آوردن بستر اجرای برنامه‌های فرهنگی در اماکن تاریخی برشمرد و افزود: برگزاری چنین رویداد‌هایی غنای فرهنگی، گفت‌وگوی تمدن‌ها و احترام متقابل میان ملت‌ها را تقویت می‌کند. 

گریگور هاکوبیان، سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به شیراز و قدردانی از حمایت‌های مدیریت شهری و مقامات استانی، این سفر را پربار و ارزشمند توصیف کرد.

 او با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری با شیراز، از جمله طرح خواهرخواندگی این شهر با ایروان، کنسرت پیش‌رو در تخت‌جمشید را اقدامی فرهنگی با پیام صلح، دوستی و مودت دانست. 

مهدی پارسایی، معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، نیز این رویداد را حامل پیام صلح، دوستی، مودت و مروت ایرانیان به ملت‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد: این مراسم سرآغازی برای میزبانی شیراز و بنا‌های تاریخی آن از رویداد‌های بزرگ گردشگری در آینده باشد. 

او با اشاره به اجرای مشترک سرود «ای ایران» توسط ارکستر فیلارمونیک ارمنستان و گروه آوازی شیراز، این بخش پایانی را نمادی از وحدت ملی و عشق به میهن معرفی کرد که پیام‌آور دوستی میان ملت‌های ایران و ارمنستان است. 

پارسایی همچنین اضافه کرد: در این رویداد هنرمندان شیراز همگام با هنرمندان ارمنستانی حضور خواهند داشت و حضور ۲۳ هیئت خارجی پیامی روشن از صلح و دوستی ایرانیان برای جهان خواهد بود. 

بنابر این گزارش، کنسرت بزرگ ارمنستان در تخت‌جمشید با همراهی مقامات شهری و استانی و پشتیبانی دیپلماسی فرهنگی، فراتر از یک هنرنمایی موسیقایی، پلی می‌سازد میان گذشته پرافتخار و آینده روشن، و یادآور جایگاه هنر به‌عنوان زبان مشترک ملت‌ها خواهد بود.

