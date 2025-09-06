معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: سقف پرداخت وام خرد و کارت اعتباری شبکه بانکی به ۴۰۰ میلیون تومان و سقف تسهیلات قرض الحسنه اشخاص حقیقی در بانک‌های قرض الحسنه به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سارا جلالی معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی گفت: با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در قالب تسهیلات خرد به اشخاص حقیقی و خانوار‌ها پرداخت می‌شود، بانک مرکزی به منظور تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای موثر این تسهیلات و حفظ اثربخشی آن، نسبت به بازنگری و افزایش سقف تسهیلات خرد و کارت اعتباری به ۴۰۰ میلیون تومان اقدام کرد.

وی گفت: همچنین به منظور تقویت و ترویج فرهنگ سپرده گذاری قرض الحسنه و هم راستایی سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی و در چارچوب دستور العمل تاسیس، فعالیت و نحوه نظارت بر بانک‌های قرض الحسنه (مصوبه مردادماه هیات عالی بانک مرکزی) سقف تسهیلات قرض الحسنه بانک‌های قرض الحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی ۱٫۵ میلیارد تومان افزایش یافت. 

معاون اداره عملیات اعتباری خاطر نشان کرد: همچنین برای نخستین بار سقف تسهیلات قرض الحسنه قابل پرداخت به اصناف با اولویت واحد‌های تولیدی و پس از ارزیابی فنی و اقتصادی کسب و کار توسط بانک عامل، یک میلیارد تومان تعیین شد. 

جلالی در پایان یادآور شد: شرایط و نحوه سپرده گذاری، تضامین و سایر امور مرتبط با اخذ تسهیلات از بانک‌های قرض الحسنه از طریق پایگاه‌های اطلاع رسانی بانک‌های مذکور اطلاع رسانی خواهد شد.

منبع: بانک مرکزی

