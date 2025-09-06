پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کاهش سهمیه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات کاهش سهمیه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس علمی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

رنجش متقاضیان از کاهش سهمیه تعهدی بومی در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی

 

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات کاهش سهمیه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی،، در لینک زیر مشاهده کنید.

اصلاحات دفترچه راهنمای کنکور امروز منتشر می‌شود

همزمان با اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته داوطلبان کنکور که امروز شنبه ۱۵ شهریور بر روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد، ظرفیت پذیرش دانشجو در دو رشته پزشکی و دندانپزشکی افزایش خواهد یافت.

 

