باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر رسانهای غزه روز شنبه اعلام کرد که ۷۰۰ روز بمباران اسرائیل در این منطقه محصور، تقریباً تمام زیرساختهای این سرزمین را ویران کرده و بیش از ۶۸ میلیارد دلار خسارت به بار آورده است.
این دفتر در بیانیهای اعلام کرد که این جنگ مرگبار منجر به تخریب حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای غزه در کنار «سیاستهای سیستماتیک نسلکشی و آوارگی اجباری» شده است.
این دفتر اعلام کرد که بیش از ۷۳۷۰۰ نفر شهید یا مفقود شدهاند، از جمله بیش از ۲۰۰۰۰ کودک و ۱۲۵۰۰ زن. به گفته این دفتر، ۲۷۰۰ خانواده به طور کامل از ثبت احوال حذف شدهاند.
در میان شهدا، ۱۶۷۰ پرسنل پزشکی، ۲۴۸ روزنامهنگار، ۱۳۹ پرسنل دفاع مدنی و ۱۷۳ کارمند شهرداری وجود دارد. بیش از ۱۶۲۰۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند که بسیاری از آنها دچار جراحات تغییر دهنده زندگی مانند قطع عضو، فلج و از دست دادن بینایی شدهاند.
این دفتر همچنین به تخریب ۳۸ بیمارستان، ۸۳۳ مسجد و ۱۶۳ موسسه آموزشی در کنار خسارات گسترده به هزاران مرکز عمومی دیگر اشاره کرد.
این دفتر اسرائیل را به آوارگی گسترده با جلوگیری از بازگشت ساکنان به خانههایشان در شهر غزه و شمال و همچنین استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی متهم کرد.
دفتر رسانهای اعلام کرد که صدها هزار کامیون امدادرسانی از ورود به غزه منع شدهاند و ۲.۴ میلیون نفر از ساکنان، از جمله بیش از ۱ میلیون کودک، در آستانه قحطی قرار گرفتهاند.
این دفتر با مسئول دانستن اسرائیل و حامیانش، به ویژه ایالات متحده، در قبال این ویرانی از کشورهای عربی و اسلامی، جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد خواست تا «فوراً برای پایان دادن به تجاوز، لغو محاصره، تضمین بازگشت خانوادههای آواره و پاسخگو کردن رهبران اسرائیل در برابر دادگاههای بینالمللی اقدام کنند.»
جنگ نسلکشی اسرائیل در غزه روز جمعه وارد ۷۰۰مین روز خود شد و اسرائیل بیش از ۶۴۳۰۰ فلسطینی را به شهادت رسانده است. این عملیات نظامی، این منطقه محصور را که با قحطی روبهرو است، ویران کرده است.
نوامبر گذشته، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه صادر کرد.
اسرائیل همچنین به دلیل جنگ خود علیه این منطقه محصور، با پرونده نسلکشی در دادگاه بینالمللی دادگستری روبهرو است.
