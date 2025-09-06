ریزش معدن طلای سودان شش کشته و تعدادی دیگر را در زیر آوار گرفتار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات روز شنبه اعلام کردند که شش نفر پس از ریزش معدن طلا در شمال سودان کشته و تا ۲۰ نفر دیگر در زیر آوار گرفتار شدهاند.
حسن ابراهیم کرار، مدیر اجرایی منطقه بربر گفت که این حادثه روز جمعه در منطقه ام عود، در غرب شهر بربر در ایالت رود نیل رخ داد. کرار بدون اشاره به علت ریزش معدن گفت: «تلاشها برای نجات افراد گرفتار در زیر آوار ادامه دارد.»
از زمان آغاز درگیریها در آوریل ۲۰۲۳ بین ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع هر دو طرف تا حد زیادی از طریق صنعت طلای این کشور، هزینههای جنگی خود را تأمین کردهاند.
منابع رسمی و سازمانهای غیردولتی میگویند که تقریباً تمام تجارت طلای سودان از طریق امارات متحده عربی انجام میشود، که به طور گسترده به تأمین سلاح برای نیروهای پشتیبانی سریع متهم شده است - اتهامی که آن را رد میکند.
با وجود این درگیری، دولت تحت حمایت ارتش، تولید طلای بیسابقه ۶۴ تنی را برای سال ۲۰۲۴ اعلام کرد. سودان، سومین کشور بزرگ آفریقا از نظر مساحت، همچنان یکی از تولیدکنندگان برتر طلا در این قاره است.
با این حال، بیشتر طلا از طریق عملیات معدنکاری دستی و در مقیاس کوچک استخراج میشود که فاقد اقدامات ایمنی مناسب هستند و اغلب از مواد شیمیایی خطرناک استفاده میکنند و در نتیجه خطرات جدی برای سلامتی معدنچیان و جوامع اطراف ایجاد میکنند.
طبق آمار صنعت، پیش از آنکه جنگ ۲۵ میلیون سودانی را به ناامنی غذایی حاد بکشاند، معدنکاری دستی بیش از دو میلیون نفر را به کار گرفته بود.
امروزه، کارشناسان معدن میگویند که بخش عمدهای از طلای تولید شده توسط هر دو جناح متخاصم از طریق چاد، سودان جنوبی و مصر قاچاق میشود و سپس به امارات متحده عربی - که در حال حاضر دومین صادرکننده بزرگ طلا در جهان است - میرسد.
این درگیری دهها هزار کشته بر جا گذاشته و تقریباً ۱۰ میلیون نفر را آواره کرده است و بزرگترین بحران آوارگی در جهان را ایجاد کرده است. چهار میلیون سودانی دیگر نیز از مرزها گریختهاند.
منبع: خبرگزاری فرانسه