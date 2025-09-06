اتحادیه جهانی پست اعلام کرد که ترافیک پستی به آمریکا پس از اعمال تعرفه‌های جدید توسط واشنگتن بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اتحادیه جهانی پست روز شنبه اعلام کرد که ترافیک پستی به ایالات متحده پس از اعمال تعرفه‌های جدید توسط واشنگتن بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است و ۸۸ اپراتور در سراسر جهان خدمات خود را به طور کامل یا جزئی به حالت تعلیق درآورده‌اند.

ماساهیکو متوکی، مدیرکل UPU در بیانیه‌ای گفت که این اتحادیه در حال کار بر روی «توسعه سریع یک راه‌حل فنی جدید است که به انتقال مجدد پستی به ایالات متحده کمک خواهد کرد».

دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرد که از ۲۹ آگوست، معافیت مالیاتی برای بسته‌های کوچک ورودی به ایالات متحده را لغو می‌کند.

این اقدام باعث شد تا سرویس‌های پستی از جمله در استرالیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، هند، ایتالیا و ژاپن، اعلامیه‌های زیادی مبنی بر عدم پذیرش اکثر بسته‌های ارسالی به مقصد ایالات متحده منتشر کنند.

اتحادیه پست جهانی (UPU) اعلام کرد که داده‌های مبادله شده بین اپراتور‌های پستی از طریق شبکه الکترونیکی آن نشان می‌دهد که انتقال پستی به ایالات متحده در ۲۹ آگوست، در مقایسه با یک هفته قبل، ۸۱ درصد کاهش یافته است.

این اتحادیه اعلام کرد: «علاوه بر این، ۸۸ اپراتور پستی به UPU اطلاع داده‌اند که برخی یا تمام خدمات پستی به ایالات متحده را تا زمان اجرای راه‌حلی به حالت تعلیق درآورده‌اند.»

این موارد شامل دویچه پست آلمان، پست سلطنتی بریتانیا و دو اپراتور در بوسنی و هرزگوین می‌شد.

UPU که در برن، پایتخت سوئیس مستقر است در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد و ۱۹۲ کشور عضو دارد. این سازمان قوانین مربوط به مبادلات پستی بین‌المللی را تعیین می‌کند و توصیه‌هایی برای بهبود خدمات ارائه می‌دهد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

