ترکیه هرگونه طرح برای ترور وزیر صهیونیست را رد کرده و آن را نوعی «خبر جعلی» خواند که با هدف تخریب سیاست آنکارا درباره فلسطین منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ترکیه هرگونه تلاش برای ترور «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل را رد کرد و اطلاعات منتشر شده در این خصوص را «خبر جعلی» خواند که عمدا علیه آنکارا منتشر شده است.

در بیانیه‌ای از «مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست» وابسته به دفتر ریاست جمهوری ترکیه آمده است: «اشاره به [ترکیه] در برخی گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی در مورد توطئه برای ترور یک وزیر اسرائیلی، نتیجه یک کمپین عمدی انتشار اطلاعات نادرست است که کشور ما را هدف قرار داده است.»

این بیانیه می‌افزاید: «هدف واقعی این گزارش‌های خبری، ایجاد یک برداشت عمداً گمراه‌کننده علیه [ترکیه] در افکار عمومی بین‌المللی و، آسیب رساندن به سیاست [ترکیه] در مورد فلسطین است.»

سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم اسرائیل (شاباک) روز چهارشنبه ادعا کرد که یک حمله برنامه‌ریزی شده علیه بن گویر را خنثی کرده است. این رژیم ادعا کرد که حمله مذکور به صورت پهپادی برنامه‌ریزی شده بود و جنبش حماس در پس آن بوده است. شاباک در ادامه مدعی شد اعضای یک هسته که گمان می‌رود دفتر مرکزی حماس در ترکیه را اداره می‌کردند، در کرانه باختری اشغالی دستگیر شده‌اند. 

روزنامه عبری جروزالم پست نیز ادعا کرد که این گروه توسط حماس در ترکیه تأمین مالی می‌شد.

شایان ذکر است که ترکیه پس از قطع روابط مستقیم با رژیم اسرائیل در بهار سال گذشته، در ماه اوت حریم هوایی خود را به روی هواپیما‌های اسرائیلی بست.

منبع: العربیه

برچسب ها: شاباک ، بن غفیر ، ترکیه
