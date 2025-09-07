باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - براساس تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی کشور، سینمای ایران در هفته‌ای که گذشت میزبان ۵۹۲ هزار مخاطب بود و توانست ۴۹ میلیارد و ۱۳۹ میلیون تومان بلیت بفروشد.

فیلم سینمایی «مرد عینکی» به کارگردانی کریم ایمین که از یکم مرداد ماه اکران خود را آغاز کرد، در هفته گذشته با ۱۸۶ هزار قطعه بلیت به ارزش ۱۵ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان در رتبه اول گیشه سینما قرار گرفت و سینمایی پر مخاطب هفته گذشته شد.

فیلم سینمایی «ناجورها» کاری از محمد حسین فرحبخش از پنجم شهریور ماه اکران خود را در سراسر کشور آغاز کرد. ناجورها در هفته‌ای که گذشت توانست بیش از ۱۱۹ هزار بلیت به ارزش نه میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان بفروشد و در رتبه دوم جدول فروش سینما‌ها قرار گیرد.

فیلم سینمایی «پیر پسر» به کارگردانی اکتای برهانی از تاریخ ۲۱ خرداد ماه اکران خود را آغاز کرد و هفته گذشته با فروش ۹۵ هزار بلیت به ارزش نه میلیارد و ۱۵ میلیون تومان در رتبه سوم گیشه سینما قرار گرفت.

«زن و بچه» ساخته سعید روستایی اکران خود را از یکم مرداد ماه آغاز کرد و هفته گذشته با میزبانی بیش از ۸۱ هزار نفر توانست فروش بیش از هفت میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان را تجربه کند و در رتبه چهارم گیشه سینما قرار گیرد.

همچنین فیلم سینمایی «ناتور دشت» کاری از محمدرضا خردمندان که اکران خود را از ۱۲ شهریور ماه آغاز کرد با فروش بیش از ۲۰ هزار قطعه بلیت به ارزش دو میلیارد و ۲۱ میلیون تومان در رتبه پنجم گیشه سینما قرار گرفت.