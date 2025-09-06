افراد مسلح در نیجریه به کارگران چینی حمله کردند و ماموران امنیتی را کشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی آژانس امنیتی نیجریه روز شنبه گفت که افراد مسلح هشت مامور امنیتی را در ایالت ادو در جنوب نیجریه کشتند و کارگران چینی را ربودند و افزود که کارگران چینی بعداً نجات یافتند.

این حادثه روز جمعه رخ داد که گروهی از آدم‌ربایان مسلح به کاروانی از نیرو‌های امنیت و دفاع مدنی نیجریه (NSCDC) و اتباع چینی که برای شرکت سیمان BUA محلی کار می‌کردند، حمله کردند.

افولابی باباواله، سخنگوی NSCDC گفت که چهار کارگر چینی که ربوده شده بودند، نجات یافتند، اما یکی از آنها مفقود است.

وی افزود که هشت نفر از ماموران آژانس کشته و چهار نفر به شدت زخمی شدند. نیجریه شاهد افزایش حملات افراد مسلح، عمدتاً در شمال این کشور بوده است، اما باند‌های آدم‌ربایی نیز در جنوب فعالیت می‌کنند و غیرنظامیان را برای باج‌گیری هدف قرار می‌دهند.

منبع: رویترز

برچسب ها: نیجریه ، آدم ربایی
