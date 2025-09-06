باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رضا مسرور در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با بیان اینکه وقتی مناطق آزاد را در دولت چهاردهم تحویل گرفتیم، بسیاری از مزیت‌های قانونی این مناطق گرفته شده بود این در حالی است که باید مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود برگردد گفت: برخی محدودیت های خودرویی برطرف شد اما دو کار میشد کرد که مثلاً تک‌تک مزیتها را به صورت لایحه به مجلس می بردیم ولی کار سختی بود اما کار دیگر این بود که ۶ محور را به صورت لایحه به مجلس می‌بریم یک محور بحث توسعه تجارت منطقه‌ای است که به صورت مناطق آزاد مشترک تحلیل می یابد بحث دیگر روابط مالی است مانند راه‌اندازی بورس بین‌الملل یا بانک آفشور.

مسرور با تاکید بر اینکه تمرکز ما در توسعه صادرات است گفت: راهبرد چهارم اصلاح نظامات حقوقی یا همان مالیات ارزش افزوده است که معتقدیم این نوع مالیات باید حذف شود مرحله پنجم اصلاح حکمرانی و مرحله ششم تسهیل فضای کسب و کار است رتبه کشور ما در حوزه کسب و کار در دنیا پایین است و باید از توانمندسازی آی تی در این بخش استفاده کرد

مسرور گفت: سند اول، مقایسه مناطق آزاد کشور ما با دیگر مناطق آزاد موفق دنیاست سند دیگر تحول آی‌تی و سند سوم مشکل بهره‌وری است مناطقی داریم که باید با ۵۰۰ نفر کار کنند ولی ۴۵۰۰ نفر در حال کار کردن هستند سند بهره‌وری نیز در دست تدوین است.

وی ادامه داد: یک لایحه هم در دست تهیه داریم که هیچ دستگاهی حق ندارد در قوانین خود مناطق آزاد را مشمول کند مثل قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ در حال تلاشیم تا این موضوع را در دولت تصویب کنیم. اینها کارهای اساسی در مناطق آزاد است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: اجرای پروژه بورس بین‌الملل را در دست اقدام داریم تا پایان امسال بورس بین‌الملل در کیش ایجاد میشود با شورای عالی بورس هماهنگی کرده‌ایم تا با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و ۲۰ درصد پذیره‌نویسی این بورس را ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: ایجاد هاب فناوری پیشرفته در مناطق آزاد است چینیها ۳ میلیارد دلار در بلاروس سرمایه‌گذاری کرده‌اند ما هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در یکی از مناطق آزاد پارک فناوری ایجاد کنیم؛ پارک شنزن الگوی ماست.

مسرور بیان کرد: موضوع دیگر توسعه کریدورهای بین‌المللی است که ارزآور است مثلا پروژه یک کمربند یک راه چین می‌تواند از ایران بگذرد بار را از شانگهای چین با قطار به ایران می‌آوردیم اما مدتی است چینی ها برای این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر دارند این پروژه می‌تواند از ریل خوی به ترکیه برود. تداوم این مسأله نیازمند همکاری با وزارت امورخارجه است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تصریح کرد: اقدام دیگر ما تهیه و ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است که در حال به‌روزرسانی است و از سوی سازمان‌های مناطق آزاد ارائه خواهد شد، امیدواریم مناطق آزاد ما دو سال دیگر این گرفتاری‌هایی که الان در بسیاری از مناطق آزاد در بخش مزیتها دارند مرتفع شود، نکته رییس‌جمهور به رفع مشکلات مالیاتی مناطق آزاد مثبت است وزیر اقتصاد هم به این مسأله اعتقاد دارد همه اعضای شورای عالی بورس هم اعلام کردند آماده کمک هستن. تا مناطق آزاد ایران به معنای واقعی آزاد باشند. دولت در حال تلاش است تا بتواند از سرمایه‌گذاران حمایت کند