پس از سقوط یک شیء پرنده ناشناس که احتمالاً یک پهپاد بوده نیروهای امدادی به شرق لهستان اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک شیء ناشناس که احتمالاً یک پهپاد است، در نزدیکی روستای مایدان-سیلتس در شرق لهستان سقوط کرد.

لهستان از زمان برخورد یک موشک سرگردان اوکراینی به یک روستای جنوبی لهستان در سال ۲۰۲۲ که منجر به کشته شدن دو نفر شد، در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

آر‌ ام اف اف گزارش داد که این شیء در حدود ۵۰۰ متری ساختمان‌ها سقوط کرده و سرویس‌های امنیتی در محل حضور دارند. این ایستگاه رادیویی اعلام کرد که این اطلاعات را با پلیس تأیید کرده است.

در ماه اوت، یک پهپاد در یک مزرعه ذرت در شرق لهستان سقوط کرد. دادستانی که در حال بررسی این حادثه بود، در آن زمان گفت که به نظر می‌رسد این پهپاد از مسیر بلاروس، متحد روسیه، وارد لهستان شده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: جنگ اوکراین ، حوادث بین الملل
خبرهای مرتبط
اخبار پیشنهادی
آخرین اخبار
