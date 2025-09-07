حماس با تأکید بر پایبندی به پیشنهاد آتش‌بس پیشین، موضع خود را در توقف دائمی جنگ و خروج تمام نظامیان اسرائیلی تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جنبش حماس اعلام کرد که همچنان به پیشنهاد قبلی آتش‌بس که توسط میانجیگران ارائه شده بود و این گروه نیز با آن موافقت کرده بود، پایبند است.

این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال می‌کند.

حماس افزود که آماده است تا پیشنهاد‌هایی را که ورود بی‌قید و شرط کمک‌های بشردوستانه و تبادل «واقعی» اسرا را از طریق مذاکرات جدی با میانجیگری طرف‌های ثالث تضمین می‌کند، بررسی کند.

پیشنهادی که حماس به آن اشاره می‌کند در ماه اوت (ماه گذشته میلادی) مورد پذیرش این جنبش قرار گرفت. این طرح در اصل بر اساس پیشنهاد «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید است و طبق آن در آتش‌بسی ۶۰ روزه، مذاکرات جدی برای پایان کامل جنگ آغاز می‌شود. همچنین طی مدت ۶۰ روز ۱۰ اسیر زنده و ۱۸ اسیر کشته شده اسرائیلی بازگردانده خواهند شد.

در همین حال، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم اسرائیل که بار‌ها با تغییر شرایط سبب سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات شده، خواستار آزادی همه ۵۰ اسیر اسرائیلی به شکل یک‌جا شده است. 

 کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد که استیو ویتکاف در حال حاضر به پاریس رفته و در این شهر مشغول دیدار با مقامات قطری است و گفت‌و‌گو‌ها بر آتش‌بس غزه متمرکز است.

منبع: الجزیره

