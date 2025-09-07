وزیر امور خارجه عراق بر اهمیت مشارکت نمایندگان همه اقشار سوریه در روند سیاسی این کشور برای تضمین ثبات اجتماعی در آن تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طبق گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، «فواد حسین» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در دیدار با «جوشوا هاریس» کاردار جدید آمریکا در بغداد با بررسی وضعیت سوریه، بر اهمیت مشارکت نمایندگان همه اقشار سوری در روند سیاسی این کشور برای تضمین ثبات اجتماعی تاکید کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار، فعالیت شرکت‌های آمریکایی فعال در عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، دو طرف علاوه بر بحث در مورد مسائل مالی و نفتی بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان عراق، با تاکید بر اهمیت ادامه و توسعه همکاری‌های امنیتی در مراحل فعلی و آینده، به تفاهمات اخیر با شرکت‌های نفتی آمریکایی فعال در منطقه اشاره کردند.

در پایان این بیانیه آمده است که در این دیدار همچنین موضوع مذاکرات متوقف شده بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.

منبع: ایرنا