حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان سعودی، مناطق مختلفی از شهر‌های مرزی «رازح» و «غمر» در استان صعده یمن را هدف قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه المسیره یمن از حملات راکتی و توپخانه‌ای عربستان سعودی به مناطقی از شهر‌های مرزی رازح و غمر در استان صعده خبر داد و افزود: ارتش عربستان سعودی روز شنبه به گلوله‌باران مناطق مسکونی در صعده ادامه داد و بر پایبندی خود به مسیر تنش‌های آمریکایی- صهیونیستی - بریتانیایی تاکید کرد.

خبرنگار شبکه المسیره در صعده گزارش داد که در پی این حملات خسارات مادی به اموال غیرنظامیان وارد شده است.

این شبکه یمنی افزود: نیرو‌های مرزبانی عربستان سعودی همچنان به گلوله‌باران مناطق مسکونی در مناطق مرزی استان صعده ادامه می‌دهند و تقریبا روزانه خساراتی را به این مناطق وارد می‌کنند و جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازند.

المسیره ادامه داد: تجاوز‌های عربستان سعودی در امتداد مرز، جنایات فراموش‌شده‌ای محسوب می‌شوند که سازمان ملل متحد آنها را از رسانه ها، نهاد‌های بشردوستانه و سیاسی مخفی کرد، ضمن آنکه با دستورات آمریکا برای توقف کمک‌های امدادی به آسیب‌دیدگان در این استان، به‌ویژه ساکنان مناطق مرزی موافقت کرد.

این شبکه افزود: به رغم تعهد یمن به آتش بس و نگه داشتن قطب‌نمای بازدارندگی به سمت دشمن صهیونیستی، رژیم عربستان سعودی خویشتن‌داری یمنی‌ها را نادیده می‌گیرد و تقریباً روزانه به جنایات و تجاوزات خود ادامه می‌دهد.

منبع: ایرنا

