باشگاه خبرنگاران جوان ـ شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد ترکیب باکتری‌های روده بر خطر چاقی تأثیر می‌گذارد و تحقیقات جدید این نظریه را تأیید می‌کند که باکتری‌های خوب منتقل شده از طریق پیوند میکروبیوتای مدفوع (FMT) می‌توانند به تقویت سلامت متابولیک در طول چندین سال کمک کنند.

به عبارت ساده، سلامت متابولیک به این معنی است که بدن ما چقدر خوب کار می‌کند و غذا را به انرژی تبدیل می‌کند. در این مطالعه، سلامت متابولیک از طریق آنچه به عنوان «سندرم متابولیک» شناخته می‌شود و مجموعه‌ای از مشکلات سلامتی از جمله فشار خون بالا، سطح بالای قند و چربی در خون، دور کمر و کلسترول، اندازه‌گیری شد.

این پژوهش جدید که توسط تیمی از دانشگاه اوکلند (Auckland) در نیوزیلند رهبری می‌شود، در ادامه مطالعه‌ای است که پنج سال پیش منتشر شد و در آن به ۸۷ بزرگسال جوان چاق، کپسول‌های پیوند مدفوع حاوی باکتری‌های روده مخلوط برای تقویت متابولیسم سالم داده شد.

وین کاتفیلد (Wayne Cutfield)، متخصص غدد درون‌ریز کودکان از دانشگاه اوکلند می‌گوید: سندرم متابولیک عواقب شدیدی نظیر دو برابر شدن خطر مرگ ناشی از بیماری قلبی یا سکته مغزی و پنج برابر شدن خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ دارد.

پیوند مدفوع تأثیر قابل توجهی بر کاهش وزن نداشت، اما به نظر می‌رسد که خطر سندرم متابولیک را کاهش می‌دهد و در نتیجه احتمال ابتلا به بیماری‌های مرتبط را محدود می‌کند. اکنون نشان داده شده است که این بهبود‌های سلامتی می‌تواند سال‌ها دوام داشته باشد.

کاتفیلد می‌گوید: نکته قابل توجه این است که تنها یک درمان FMT باعث کاهش چشمگیر سندروم متابولیک شد که حداقل چهار سال دوام داشت. این بدان معناست که شرکت‌کنندگان با انجام این کار در معرض خطر بسیار کمتری برای ابتلا به دیابت و بیماری قلبی در درازمدت هستند.

برای این تحقیق جدید، آزمایش‌های پیگیری بر روی ۵۵ نفر از ۸۷ شرکت‌کننده اصلی در مطالعه انجام شد که ۲۷ نفر از آنها درمان FMT را دریافت کرده بودند و ۲۸ نفر باقیمانده دارونما دریافت کرده بودند.

مجددا هیچ تفاوت قابل توجهی در شاخص توده بدنی (BMI) بین گروه‌ها وجود نداشت، اما داوطلبانی که FMT دریافت کرده بودند، همچنان نمرات سندروم متابولیک به طور قابل توجهی بهتری داشتند و نتایج در چندین نشانگر سلامت از جمله کاهش درصد چربی بدن بهبود یافته بود.

علاوه بر این، محققان دریافتند که ترکیب سالم باکتری‌هایی که چهار سال قبل پیوند زده شده بودند، هنوز تا حدودی وجود دارند. این بدان معناست که ممکن است همیشه به درمان مداوم نیاز نباشد.

بر اساس تحقیقات گسترده انجام شده، به نظر می‌رسد که یک رابطه دو طرفه بین چاقی و باکتری‌های روده وجود دارد. آنچه می‌خوریم البته بر روده تأثیر می‌گذارد، اما به نظر می‌رسد میکروبیوم روده نیز تا حدودی بر وزن و متابولیسم تأثیر می‌گذارد.

مصرف یک قرص مدفوع فرآوری شده ممکن است کمی ناخوشایند به نظر برسد و مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد FMT خطرات خاص خود را دارد. با این حال، مطالعات دیگر مزایای مختلفی را نشان می‌دهند، زیرا این نوع درمان‌ها برای مقابله با سرطان‌ها، بیماری‌های مغزی و پیری به طور کلی استفاده می‌شوند.

حالا که مزایای بلندمدت آن را دیده‌ایم، محققان می‌خواهند آزمایش‌هایی را روی گروه‌های بزرگ‌تری از افراد انجام دهند و کار‌های بیشتری برای شناسایی ترکیب خاصی از میکروب‌های روده که می‌توانند سلامت متابولیک را ارتقاء دهند، انجام دهند.

جاستین اوسالیوان (Justin O'Sullivan)، متخصص ژنتیک از دانشگاه اوکلند می‌گوید: تصور کنید که بتوانید میکروبیوم خود را برنامه‌ریزی کنید تا خطر ابتلا به بیماری‌ها را قبل از وقوع کاهش دهید. این کار، راه را برای پروبیوتیک‌های نسل بعدی که از طریق تغییرات پایدار در میکروبیوم، بیماری‌های خاص را هدف قرار می‌دهند، هموار می‌کند.

این پژوهش در مجله Nature Communications منتشر شده است.

منبع: ایسنا