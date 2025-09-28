مستند «سلام دوکوهه» با حضور رزمندگان و جانبازان، یاد و خاطره پادگان دوکوهه و یاران شهید دفاع مقدس را زنده می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «سلام دوکوهه» در سه قسمت، از یک شنبه تا سه شنبه ۶ تا ۸ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه افق پخش خواهد شد. در این اثر، رزمندگان و جانبازان پس از گذشت ۳۷ سال از پایان هشت سال دفاع مقدس، از جایگاه ویژه پادگان دوکوهه و خاطرات خود از همرزمان شهیدشان سخن می‌گویند.

این مستند تلاش دارد تا با بازخوانی نقش پادگان دوکوهه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های شکل‌گیری عملیات‌ها و مجاهدت‌های رزمندگان اسلام، پیوند نسل امروز را با ارزش‌های دفاع مقدس پررنگ‌تر کند.

علاقه‌مندان می‌توانند پخش این مستند را از امروز تا سه شنبه ۶ تا ۸ مهرماه ساعت ۱۵:۳۰ از قاب شبکه افق دنبال کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما 

گردشگری پایدار؛ از سفر مسئولانه تا جلوگیری از آسیب به جوامع محلی
