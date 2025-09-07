در تور رسانه‌ای صبح، خبرنگاران از منازل سه تن از دانشمندان برجسته هسته‌ای ایرانی که در جریان جنگ دوازده روزه به شهادت رسیدند، بازدید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان روز گذشته دومین تور رسانه‌ای صبح با حضور جمعی از خبرنگاران خارجی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این برنامه، خبرنگاران از منازل سه تن از دانشمندان برجسته هسته‌ای ایرانی که در جریان جنگ دوازده ‌روزه به شهادت رسیدند، بازدید کردند.

خبرنگاران ابتدا به منزل شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری واقع در خیابان پاتریس لومومبا رفتند؛ جایی که این دانشمند به همراه خانواده و هشت نفر از همسایگان بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. سپس بازدید از منازل شهیدان دکترعلی باکویی کتریمی و دکتر سید مصطفی ساداتی ارمکی در محله نارمک انجام شد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

این دانشمندان از نخستین شهدای علمی ایران بودند که منازل مسکونی آن‌ها در جنگ دوازده‌روزه هدف حمله مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در این حملات، خود به همراه همسر و فرزندانشان به شهادت رسیدند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برگزاری این تور رسانه‌ای با هدف بازتاب واقعیت‌های جنگ، افشای جنایت‌های اسرائیل و رساندن صدای حقیقت به افکار عمومی جهان صورت گرفت.

برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، دانشمندان هسته‌ای ، جنایات اسرائیل
خبرهای مرتبط
بازدید فرماندار تهران از واحد صنعتی آسیب‌دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه
شهید سیفی، شهیدی که در فراجا به دنبال کاهش جرایم اجتماعی بود اما شهادت نصیبش شد + فیلم
انسجام ملی، رمز شکست دشمنان در جنگ ۱۲ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقد شبکه‌های معاند فارسی‌زبان در «نمک نشنال» شبکه نسیم
تصاویر جدید سریال «بادار» منتشر شد + تصاویر
از پروانه تا پرده؛ سینمای ایران گرفتار فرمول‌های تکراری و کیفیت پایین شده است
فروش ۴۹ میلیاردی بلیت‌های سینما در هفته‌ای که گذشت/ «ناجورها» و «ناتور دشت» در جمع پرفروش‌ها
معرفی تبریز به عنوان نامزد دریافت عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی
از اولین سریال ملی سیستانی با نام «بادار» تا پرداختن به زنِ بلوچ کارآفرین در «مَه گنج»
طنین موسیقی کرمانشاه و جنوب ایران در پنجمین روز از جشنواره جوان
نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است
«هوک» در قاب نمایش
صنایع دستی؛ ابزاری در خدمت دیپلماسی فرهنگی ایران و باشقیرستان
آخرین اخبار
بازدید خبرنگاران خارجی از منازل تخریب‌شده سه دانشمند هسته‌ای شهید
گفت‌وگوی تلفنی عوامل برنامه «سلام صبح بخیر» با مخاطبان در ۱۶۲
«برچسب»، معادل فارسی «تگ»
گردشگری در حال بازگشت به شرایط قبل از دفاع مقدس ۱۲ روزه است
از «به افق فلسطین» تا «روایت نصر»؛ غزه در قلب کنداکتور افق جای دارد
پویانمایی «ماجرا‌های لیکو» به بندر تولید رسید
نقد شبکه‌های معاند فارسی‌زبان در «نمک نشنال» شبکه نسیم
طنین موسیقی کرمانشاه و جنوب ایران در پنجمین روز از جشنواره جوان
صنایع دستی؛ ابزاری در خدمت دیپلماسی فرهنگی ایران و باشقیرستان
تصاویر جدید سریال «بادار» منتشر شد + تصاویر
معرفی تبریز به عنوان نامزد دریافت عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی
«هوک» در قاب نمایش
از اولین سریال ملی سیستانی با نام «بادار» تا پرداختن به زنِ بلوچ کارآفرین در «مَه گنج»
نقش ایران در حمایت از محور مقاومت بسیار مهم است
از پروانه تا پرده؛ سینمای ایران گرفتار فرمول‌های تکراری و کیفیت پایین شده است
فروش ۴۹ میلیاردی بلیت‌های سینما در هفته‌ای که گذشت/ «ناجورها» و «ناتور دشت» در جمع پرفروش‌ها
مراسم شهدای ۱۷ شهریور در بهشت زهرا و میدان شهدا برگزار می‌شود
جیم جارموش برنده شیر طلایی ونیز شد
«باشو غریبه کوچک» بهترین فیلم بخش کلاسیک ونیز شد
کارگاه‌های جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، یادآور سنت‌های از یاد رفته است
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
ایمانی‌پور: جاده ابریشم نماد همزیستی ادیان برای رسیدن به اهداف مشترک است
ویژه برنامه‌های «عین‌الحیاه» و «تهانینا» به مناسبت هفته وحدت روی آنتن شبکه الکوثر می‌رود
نظر مردم درباره «عملیات مهندسی» به ۱۶۲ رسید
سومین هفته «سینما افق» در شبکه افق
زنگ آغاز رویدادی برای پیچینگ فیلم کوتاه نواخته شد
سومین هفته جشنواره سینمایی شبکه تهران