باشگاه خبرنگاران جوان - روز گذشته دومین تور رسانه‌ای صبح با حضور جمعی از خبرنگاران خارجی از کشورهای مختلف برگزار شد. در این برنامه، خبرنگاران از منازل سه تن از دانشمندان برجسته هسته‌ای ایرانی که در جریان جنگ دوازده ‌روزه به شهادت رسیدند، بازدید کردند.

خبرنگاران ابتدا به منزل شهید دکتر احمدرضا ذوالفقاری واقع در خیابان پاتریس لومومبا رفتند؛ جایی که این دانشمند به همراه خانواده و هشت نفر از همسایگان بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. سپس بازدید از منازل شهیدان دکترعلی باکویی کتریمی و دکتر سید مصطفی ساداتی ارمکی در محله نارمک انجام شد.

این دانشمندان از نخستین شهدای علمی ایران بودند که منازل مسکونی آن‌ها در جنگ دوازده‌روزه هدف حمله مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در این حملات، خود به همراه همسر و فرزندانشان به شهادت رسیدند.

برگزاری این تور رسانه‌ای با هدف بازتاب واقعیت‌های جنگ، افشای جنایت‌های اسرائیل و رساندن صدای حقیقت به افکار عمومی جهان صورت گرفت.