مایکروسافت اعلام کرد سرویس ابری «آزور» Azure به دلیل قطعی فیبر‌های نوری در دریای سرخ دچار اختلال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مایکروسافت روز شنبه اعلام کرد که کاربران سرویس مایکروسافت آزور Microsoft Azure ممکن است تأخیر فزاینده‌ای  را تجربه کنند که دلیل آن قطعِ چندین کابل فیبر نوری در بستر دریا در دریای سرخ است.

این شرکت در یک پیام به‌روزرسانی‌شده درباره وضعیت سامانه آزور خود اعلام کرد که کاربرانش ممکن است اختلال در سرویس را در مسیر‌های ترافیکی که از خاورمیانه عبور می‌کنند، تجربه کنند.

مایکروسافت اعلام کرد: «ما در واقع انتظار داریم که در برخی از ترافیک‌هایی که پیش از این از مسیر خاورمیانه عبور می‌کرد، تأخیر بیشتری به وجود آید. ترافیک شبکه‌ای که از مسیر خاورمیانه عبور نمی‌کند، تحت تأثیر قرار نگرفته است.»

این شرکت افزود: «ما به ارائه به‌روزرسانی‌های روزانه ادامه خواهیم داد، یا زودتر اگر شرایط تغییر کند.»

در نتیجه این اختلال، آزور، که پس از سرویس AWS آمازون، دومین ارائه‌دهنده بزرگ خدمات ابری در جهان محسوب می‌شود، ترافیک خود را از مسیر‌های جایگزین در شبکه هدایت کرده و جریان ترافیک شبکه کاملاً قطع نشده است.

قطع کابل‌های فیبر نوری در دریای سرخ به دلیل درگیری‌ها در این منطقه بار‌ها رخ داده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: سرویس ابری ، مایکروسافت ، دریای سرخ
