رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از معافیت والیبالیست‌های قهرمان جهان از خدمت سربازی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رحمان علیدوست، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: کسب مقام قهرمانی والیبالیست‌های جوان کشور در مسابقات قهرمانی جهان مایه غرور ملت شریف ایران است، این مدال آوران سرافراز در صورتی که در سن مشمولیت باشند، طبق ضوابط و مقررات مربوط به سرباز قهرمان می‌توانند از معافیت سربازی بهره‌مند شوند.

وی گفت: قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول تا سوم بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک و مقام‌های اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با موافقت ستادکل نیرو‌های مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیرو‌های مسلح از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌باشند.

منبع: پلیس

برچسب ها: سازمان وظیفه عمومی ، والیبالیست های جوان ، تیم ملی والیبال جوانان
