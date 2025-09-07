رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از رهاسازی یک بهله پرنده حمایت شده شاهین در طبیعت این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا در خصوص رهاسازی یک بهله پرنده حمایت شده شاهین گفت: یکی از دوستداران و حامیان طبیعت یک بهله پرنده حمایت شده و ارزشمند شاهین که از ناحیه بال زخمی و دچار آسیب شده بود را تحویل این اداره داد که پس از تیمار و تغذیه و اطمینان از بهبودی آن در طبیعت رهاسازی شد.

او با قدردانی از شهروندان حامی حیات وحش، حفاظت از محیط زیست را وظیفه‌ای عمومی دانست و افزود: حفظ ذخایر جانوری و حیات وحش جز با همکاری مردم میسر نیست و در سایه این حمایت‌ها می‌توانیم در آینده شاهد حفظ گونه‌های جانوری استان باشیم.

شاهین نام عمومی ۳۷ گونه پرنده شکاری است که در تمام قاره‌های جهان به جز قطب جنوب زندگی می‌کنند. شاهین‌ها با چشمان کاملا سیاه، بدن لاغر، بال‌های نوک‌تیز و منحنی، وجود یک پلکان در منقار بالا، توانایی پرواز با سرعت بسیار بالا و تغییر جهت ناگهانی از دیگر پرندگان شکاری متمایز می‌شوند.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان