فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا از کشف ۲۲۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه توسط ماموران مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا بنی اسدی‌فر گفت: کارکنان مبارزه با مواد مخدر پلیس فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) از طریق شیوه و شگرد‌های پلیسی به محموله روشویی سفالی، که برای ارسال به مقصد یکی از کشور‌های آسیایی بود مشکوک شدند.

وی افزود: پس از بررسی جامع بار موصوف و با هوشیاری ماموران مقدار ۲۲ کیلوگرم مواد روانگردان از نوع شیشه که به طرز کاملاً ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان‌های انتظامی و حفاظتی فراجا در ادامه بیان کرد: با رصد اطلاعاتی و دستگیری تحویل دهنده بار و تحقیقات از متهم دستگیر شده، محرز شد مقدار ۲۰۰ کیلوگرم شیشه محلول در روغن زیتون نیز توسط مجرمین همین باند در انباری در جنوب تهران دپو شده که مقرر بود طی روز‌های آتی از طریق فرودگاه به مقصد همان کشور قاچاق شود که محموله دوم نیز کشف و ضبط شد و متهم اصلی نیز دستگیر و به مرجع قضایی تحویل شد.

سردار بنی‌اسدی فر در پایان خاطرنشان کرد: مواد مخدر و اعتیاد همان آغازی است که پایان ندارد و اگر هم روزی پایان آن فرا برسد، چیزی جز مرگ و تباهی زندگی نخواهد داشت. سوداگران مرگ و همه کسانی که قصد سودجویی و آسیب زدن به جامعه را دارند، این را بدانند که با دستان پرقدرت پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی خواهند شد.

