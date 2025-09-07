وزیر امور خارجه گفت: وزارت امور خارجه رویکردی اقتصادی را در پیش گرفته و در همین چارچوب، در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه آزاد است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  دکتر سید عباس عراقچی در حاشیه همایش ملی «توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران» با حضور در غرفه منطقه آزاد ارس، اظهار کرد : پیوستی که تدوین می شود متناسب با ویژگی‌ها و شرایط خاص هر منطقه آزاد طراحی خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: در وزارت امور خارجه، معاونتی با عنوان «معاونت دیپلماسی اقتصادی» وجود دارد که وظیفه آن هموار کردن مسیر عبور از تحریم‌ها و نیز پشتیبانی از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان کشور در عرصه بین‌المللی است.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: «ارس» یکی از مناطق آزاد راهبردی و مهم کشور است و باید به آن توجه بیشتری شود.

عراقچی با آشنایی با فرصت های ویژه این منطقه و ظرفیت های منطقه آزاد ارس اظهار کرد: منطقه آزاد ارس به جهت هم مرزی با ارمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان جایگاه مهمی دارد.

