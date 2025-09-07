دبیرانجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: وزارت جهاد برای واردات ۲۴۰ هزارتن گوشت گرم، گوشت منجمد و دام زنده در نیمه دوم سال برنامه ریزی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا سالمی دبیر انجمن واردکنندگان نهاده های دامی گفت: وزارت جهاد برای نیمه دوم سال برای واردات ۱۳۵ هزارتن گوشت منجمد، ۴۰ هزارتن دام زنده و ۷۰ هزارتن گوشت گرم برنامه ریزی کرده است، حال باید منتظر ماند و دید که چه میزان اجرا می شود.

به گفته وی، براساس اعلام مرکز آمار سالانه ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزارتن گوشت قرمز در داخل تولید می شود که براین اساس ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزارتن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین می شود، درحالیکه آمار وزارت جهاد تولید سالانه ۹۰۰ هزارتن و واردات ۲۰۰ هزارتن گوشت قرمز است که با احتساب ۸۰ میلیون نفر جمعیت، سرانه مصرف گوشت قرمز ۱۰ تا ۱۱ کیلوست.

سالمی کیفیت گوشت های وارداتی را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به نظارت دامپزشکی در مبادی تولیدی و ورودی به کشور، کیفیت گوشت های وارداتی از نظر استاندارد مطلوب و قابل قبول است. گفتنی است در ۶ ماهه نخست سال واردات گوشت از برزیل، مغولستان، پاکستان، هندوستان و بخشی در اردیبهشت ماه از کنیا و روسیه وارد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۲۵ هزارتن گوشت قرمز وارد شده که با توجه به آنکه طی این سال ها گوشت به میزان کافی وارد نشده و ذخایر پشتیبانی امور دام به حداقل رسیده است، بنابراین قیمت هرکیلو گوشت گوساله ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان افزایش داشته و قیمت گوشت گوسفندی بدلیل خشکسالی مرتع و افزایش عرضه تغییری نداشته است.