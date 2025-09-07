تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت بهینه‌سازی مصرف منابع انرژی، با همکاری شرکت ملی گاز و سازمان‌های مردم نهاد اجرا شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علی ربانی، مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت بهینه‌سازی مصرف منابع انرژی، ترویج فرهنگ درست مصرف کردن و افزایش بهره‌وری از سال گذشته با همکاری شرکت ملی گاز و سازمان‌های مردم نهاد اجرا شده است.

وی افزود: طبق گزارش تیم علوم شناختی و هوش مصنوعی دانشگاه تهران، مشارکت خانوار‌ها در این طرح تاکنون کاهش قابل‌توجهی در مصرف گاز طبیعی استان‌ها و شهر‌های مشارکت کننده به همراه داشته است.

ربانی با بیان اینکه "به‌منظور تشویق مشترکان به کاهش مصرف گاز، سه نوبت مراسم قرعه‌کشی و اعطای جوایز برگزار شده است، گفت: پیش از این و در سه مرحله قرعه‌کشی، به بیش از ۱۲۰۰ مشترک تجهیزات راندمان بالا شامل بخاری و پکیج با بازدهی A و همچنین تسهیلات ارتقاء موتورخانه اهدا شده است.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برگزاری مراسم قرعه‌کشی پایانی پویش ملی کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی در روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در قرعه‌کشی پایانی بیش از ۳ هزار مشترک که موفق به کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف گاز شده‌اند، به قید قرعه انتخاب و از تجهیزات و تسهیلات جایگزینی لوازم گازسوز راندمان بالا به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان برخوردار خواهند شد.

وی افزود: مشترکانی که در زمستان سال گذشته در این پویش حضور داشته و تاکنون اطلاعات خود را در سامانه nabzenergy.ir تکمیل نکرده‌اند، تا ساعت ۲۴ روز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ فرصت دارند داده‌های خود را برای حضور در قرعه‌کشی پایانی به‌روزرسانی کنند.

ربانی خاطرنشان کرد: همچنین مراسم پایانی و اختتامیه رسمی پویش نیز در روز ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ارشد ملی و استانی، نمایندگان شرکت ملی گاز و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جمعی از برگزیدگان و فعالین طرح در تهران برگزار خواهد شد و در این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دو شرکت نیز به امضا می‌رسد.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: اجرای این پویش نشان داد که ظرفیت‌های اصلاح روند مصرف انرژی در بخش ساختمان زیاد است؛ ما در این پویش به‌دنبال مصرف نکردن و کم مصرف کردن نبودیم، بلکه به دنبال درست مصرف کردن و کاهش متأثر از اتلاف انرژی و تغییر سبک زندگی بودیم که نتایج این پویش نشان داد، بیش از هدفگذاری ۱۰ درصدی، می‌توان روی کاهش مصرف گاز خانگی و بخش‌های غیرمولد حساب کرد.

برچسب ها: مصرف گاز ، بهینه سازی
خبرهای مرتبط
تنوع سبد سوخت لازمه بقای نیروگاه‌های کشور
شرکت‌های کارور؛ مسیر نوین مدیریت گاز طبیعی در ایران
وابستگی بالای کشور به گاز طبیعی/ نقش کلیدی گازبانان در مصرف بهینه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
پیش‌بینی هواشناسی ۱۶ شهریور؛ باران و وزش باد شدید در راه شمال کشور
۶۵ درصد از مردم تهران بالای الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
روند کاهشی قیمت حبوبات از ابتدای مهرماه
اجرای هرچه سریع‌تر بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۸ درصد
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
مهار تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران در گرو رونق بازار بورس
اجرای آسفالت تقویتی و لکه‌گیری ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور
آخرین اخبار
ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش یافت
بازنگری در نحوه واگذاری سهام ممتاز و اصلاح شرایط عرضه سهام دولتی
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز
کشت گندم از اواخر هفته آغاز می‌شود
چراغ سبز ایران برای سرمایه گذاری هند در زنجیره مس و زغال سنگ
فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی چقدر است؟
آشنایی با گروه وسایل پرنده فوق سبک
رشد ۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در بندر امام (ره)
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
امیدواریم با کاهش دمای هوا در فصل پاییز، شاهد کاهش خاموشی‌ها باشیم/ شناسایی ۸۰ مرکز  استخراج رمز ارز غیرمجاز در استان تهران 
حجم پرشدگی سد‌های کشور تنها ۳۸ درصد
مهار تورم بالای ۴۰ درصدی اقتصاد ایران در گرو رونق بازار بورس
اجرای آسفالت تقویتی و لکه‌گیری ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور
۶۵ درصد از مردم تهران بالای الگو آب مصرف می‌کنند+ فیلم
اجرای هرچه سریع‌تر بسته حمایتی دولت برای واحد‌های تولیدی
پیش‌بینی هواشناسی ۱۶ شهریور؛ باران و وزش باد شدید در راه شمال کشور
روند کاهشی قیمت حبوبات از ابتدای مهرماه
ماجرای نوسانات اخیر بازار برنج چه بود؟
صندوق‌ها ابزار مدیریت ریسک در بازار سرمایه/ نوسان جزء ذات بازار است
عرضه خودروهای وارداتی طی چند روز آینده/ زمان واریز سود سهام عدالت مشخص شد+ فیلم
راه اندازی بورس بین‌الملل تا پایان سال در کیش
استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی برای هزینه‌های عمرانی کشور
تأکید وزیر صمت بر لزوم همگون‌سازی قوانین با شرایط فعلی تولید
افزایش نسبی دمای هوا در شهرهای شمالی کشور
قیمت خودرو در سامانه ۱۲۴ اعلام می‌شود
جایگاه ایمنی هوانوردی کشور؛ رتبه ۹۹ جهان و دهم خاورمیانه