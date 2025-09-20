در آستانه روز جهانی صلح، هستیم و در این روز، هنرمندان با قلم خود و طنزِ تصویری، زشتی جنگ و زیبایی صلح را، به تصویر می‌کشند. این مناسبت بهانه‌ای است برای خندیدن به خشونت و جشن گرفتن آرامش. صلح، این بار نه با سخنرانی، که با خطوط طنز آمیز کارتون و کاریکاتور به جهان پیام صلح و دوستی می‌دهد. روز جهانی صلح «International Day of Peace» هر سال در بیست‌ویکم سپتامبر (سی‌ویکم شهریور ۱۴۰۳) در سراسر جهان برگزار می‌شود. در دورانی که جنگ و خشونت اغلب چرخه‌های دنیا را به انحصار خود درآورده است، این روز، یادآوری الهام‌بخش از صلح و آرامشی است که می‌توان در کنار یکدیگر خلق کرد. روز جهانی صلح، به‌عنوان فرصتی برای بازنگری در وضعیت جهانی و تأکید بر ضرورت صلح و همبستگی میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف استفاده می‌شود. در روز جهانی صلح، هنر کاریکاتور و کارتون، ثابت می‌کند که طنز می‌تواند مرز‌ها را درنوردد و پیامی واحد را در قالب‌های متنوع به جهانیان برساند. امروز، جهان روز جهانی صلح را، در حالی گرامی می‌دارد که آتش جنگ، در بسیاری از مناطق جهان، زبانه می‌کشد. در سال جاری و به مناسبت روز جهانی صلح، سازمان ملل متحد، با شعار «صلح پایدار برای همه»، بر ضرورت پایان دادن به خشونت‌ها و تقویت گفت‌وگوی بین‌المللی تأکید کرده است. با این حال، ادامه درگیری‌ها در غزه و لبنان، چالش‌های پیشِروی تحقق آرمان صلح جهانی را بیش از پیش نمایان کرده است. امید است که این روز فرصتی برای بازاندیشی رهبران جهان در مسیر دیپلماسی و آشتی باشد. در حالی که آتش جنگ در نقاط مختلف جهان شعله‌ور است، قلم‌های طنز کارتون‌یست‌ها به سلاحی نمادین تبدیل شده است. آنها در روز جهانی صلح، هجوگرانی هستند که پوچی خشونت و چهرهٔ کریه جنگ‌افروزان را بدون مرز و در هر کجای جهان، به تصویر می‌کشند. در این گزارش تصویری و به مناسبت روز جهانی صلح، کاریکاتوریست‌های سراسر جهان با زبان جهانی طنز و هنر، علیه هیولای جنگ‌افروزی موضع گرفته‌اند. قلم‌هایشان سپر‌هایی در برابر پروپاگاندا‌های جنگی است که می‌کوشد واقعیت را وارونه نشان دهد؛ آنها، هنرمندانه و به زیبایی، حقیقت را، در چند خط ساده، فریاد می‌زنند. پشت هر خط و طرح و هر سایه‌زنی، داستانی نهفته است. اکنون و در آستانه روز جهانی صلح، کارتون‌یست‌ها به عنوان هنرمندان دوران معاصر، و چونان تاریخ‌نگاران تراژدی‌های بشری ظاهر شده‌اند. طرح‌های آنها پرسشگری است علیه آنانی که با تصمیم‌های خود، آینده را به آتش می‌کشند؛ آنها این موضوع مهم را یادآور می‌کنند که صلح، تنها نبود جنگ نیست، بلکه نبود جنگ‌افروز است.