باشگاه خبرنگاران جوان - تنها دو هفته از شروع پاییز ۱۴۰۲ گذشته بود که زلزله ای تمام کره خاکی را در برگرفت و همه را شگفت زده کرد؛ خبر وقوع عملیات «طوفان الاقصی». این عملیات بی‌سابقه علاوه بر صهیونیست‌ها، رسانه‌ها را نیز در بهت فرو برده و کلیدواژه «هفت اکتبر» را به تیتر یک تمام رسانه‌ها تبدیل کرد.

شبکه‌های بسیاری در تمام جهان شروع به صحبت از عملیات هوشمندان حماس کردند و باید گفت تلویزیون ایران هم برگ برنده‌ای داشت. در این زمان بود که شبکه افق، آرایش جنگی گرفته و عنوانی را به کنداکتور خود اضافه کرد که تا همین امروز ادامه پیدا کرده و نام آن برای بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران بین الملل آشناست؛ «به افق فلسطین».

این نام، خیلی زود از یک عنوان ساده تلویزیونی فراتر رفت و برای بینندگان به نشانی آشنا از پوشش لحظه‌ای غزه تبدیل شد. از تحلیل‌های زنده تا گزارش‌های فوری، از حضور کارشناسان متنوع تا ارتباط مستقیم با رسانه‌های منطقه، همه و همه نشان داد که افق قصد دارد تصویر متفاوتی از وقایع فلسطین به مخاطب ایرانی و فراتر از آن ارائه دهد.

از اواخر مهرماه ۱۴۰۲ و هم‌زمان با آغاز جنایات گسترده علیه مردم غزه، «به افق فلسطین» قالبی ویژه طراحی کرد تا اخبار، تحلیل‌ها و روایت‌های میدانی را به مخاطبان منتقل کند. این ویژه برنامه که هر شب پخش می‌شد، به‌سرعت جای خود را در میان برنامه‌های خبری و تحلیلی باز کرد.

«به افق فلسطین» با اجرای سیدحسین حسینی فقط یک میز گفت‌و‌گو نبود. ترکیب مهمان‌های متنوع از کارشناسان داخلی و بین‌المللی گرفته تا خبرنگاران میدانی، به همراه آیتم‌های تصویری، گزارش‌های زنده و ترجمه هم‌زمان، به آن تنوعی بخشید که در رسانه‌های مشابه کمتر دیده می‌شد.

یکی از مهم‌ترین شب‌های «به افق فلسطین»، شب حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه بود. برنامه‌ای که قرار بود رأس ساعت ۲۳ تمام شود، به دلیل اهمیت حادثه تا ساعت ۳ بامداد به درازا کشید. در همان شب، شبکه افق با پخش مستقیم گزارش‌های شبکه الجزیره و ترجمه هم‌زمان، در کنار بازخوانی لحظه‌ای اخبار، نشان داد که برای روایت واقعیت آماده است و می‌تواند کنداکتور خود را مطابق با شرایط و اقتضائات شرایط تغییر دهد. این سرعت عمل، بازتاب گسترده‌ای در میان مخاطبان داشت و وجهه تازه‌ای از افق به نمایش گذاشت.

این استمرار، سرانجام در شهریور ۱۴۰۴ به نقطه اوج خود رسید؛ جایی که افق این بار نه از استودیوی «به افق فلسطین»، بلکه در خود غزه شروع به روایت جنایات رژیم صهیونیستی کرد؛ ویژه‌برنامه پنج‌قسمتی «روایت نصر».

«روایت نصر» تفاوتی اساسی با بسیاری از تولیدات مشابه داشت: این بار خبرنگار شبکه افق، عبدالله کمیل، در دل غزه حضور داشت و با مسئولان و شخصیت‌های مختلف این منطقه گفت‌و‌گو می‌کرد. چنین حضوری در شرایطی که غزه تحت حملات نامنظم رژیم اسرائیل به سختی نفس می‌کشید، نشان از جدیت و جسارت رسانه‌ای افق داشت.

این ویژه برنامه به تهیه‌کنندگی امیر توفیقی تولید شد و به‌سرعت مورد توجه قرار گرفت. گفت‌و‌گو‌های مستقیم و اختصاصی به مسئولین غزه، برنامه را به اثری متمایز تبدیل کرد که مخاطب را به قلب وقایع می‌برد.

توفیقی طی مصاحبه با ما در مورد رسالت «روایت نصر» توضیح داد: این ویژه برنامه با هدفی مشخص شکل گرفت و تلاش کرد در موضوعات مختلف، علاوه بر گزارش‌های کوتاهی که به دست ما می‌رسید و پخش می‌شد، با مسئولان گفت‌و‌گو کند تا مشکلات و دغدغه‌های مردم غزه به گوش مردم جهان برسد. البته در این گفت‌و‌گو‌ها صرفاً به مشکلات پرداخته نشد، بلکه از مقاومت مردم و همراهی آنان با جریان مقاومت نیز سخن به میان آمد.

آنچه «به افق فلسطین» و «روایت نصر» را برجسته می‌کند، صرفاً محتوای آنها نیست؛ بلکه سرعت و انعطاف شبکه افق در تغییر کنداکتور است. این شبکه بار‌ها نشان داده است که با کنداکتوری منعطف، می‌تواند محتوا و تحلیل‌های روز مورد نیاز مخاطب را در سریع‌ترین زمان ممکن برای او فراهم کند.

از پخش برنامه «خرم‌شهر» در میانه جنگ ۱۲ روزه با رژیم اشغالگر گرفته تا ویژه‌برنامه‌های مختلفی که به مناسبت حوادث منطقه‌ای روی آنتن رفته‌اند، افق همواره در بزنگاه‌ها تغییر مسیر داده و به‌سرعت برنامه‌های متناسب با شرایط تولید کرده است.

بازتاب این برنامه‌ها نشان داد که افق توانسته است در جنگ روایت‌ها جایگاه ویژه‌ای پیدا کند. مخاطبان «به افق فلسطین» را به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوط به غزه شناختند. استمرار پوشش، حضور در میدان و توجه به جزئیات، اعتماد بیشتری به این شبکه بخشید.

در یک‌سال گذشته، شبکه افق بیش از هر زمان دیگری بر موضوع فلسطین تمرکز کرد. از شب‌های طولانی «به افق فلسطین» که با اخبار فوری و گزارش‌های زنده همراه شد تا «روایت نصر» که مستقیماً از غزه پخش شد، افق نشان داد که مسئله فلسطین برایش یک اولویت ثابت است.

این تجربه بار دیگر نشان داد که در میدان رسانه‌ای، سرعت عمل، انعطاف و استمرار روایت، تعیین‌کننده است. شبکه افق با تکیه بر همین سه عنصر، توانست خود را در صف نخست رسانه‌هایی قرار دهد که صدای مردم غزه را بازتاب می‌دهند.

برچسب ها: طوفان الاقصی ، برنامه تلویزیونی
جشنواره انیمیشن‌ها و فیلم‌های سینمایی دوازدهمین هفته تابستانی شبکه کودک و امید