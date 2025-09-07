سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس یک مهاجم را برای حضور در تمرینات دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وحید هاشمیان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از بازیکن جوان آکادمی این تیم دعوت کرد که در تمرینات بزرگسالان حضور یابد.
حدود دو هفتهای است که بازیکنان منتخب آکادمی پرسپولیس به صورت متناوب در تمرین بزرگسالان این تیم شرکت میکنند.
امسال شرایط به گونهای است که حتی از تیم نوجوانان پرسپولیس هم بازیکنانی در تمرین بزرگسالان این تیم شرکت کردند. با این اوصاف حالا خبر میرسد که یک بازیکن از تیم نوجوانان پرسپولیس توانسته نظر مثبت هاشمیان را جلب کند.
شنیدهها حاکی از آن است که امیررضا ولیپور مهاجم گلزن تیم نوجوانان پرسپولیس توانسته نظر هاشمیان را جلب کند. ولیپور تا هفته ششم لیگ برتر نوجوانان موفق شده ۱۰ گل به ثمر برساند و نقش مهمی در صدرنشینی تیم نوجوانان پرسپولیس ایفا کرده است.