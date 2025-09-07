سرمربی تیم ملی رومانی رکورد پیرترین سرمربی جهان را شکست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار تیم‌های ملی رومانی و کانادا که ۱۴ شهریور برگزار شد، لوچسکیو در حالی روی نیمکت تیم ملی حضور داشت که ۸۰ سال، یک ماه و ۷ روز سن داشت. این رکورد تازه، او را به مسن‌ترین مربی تاریخ فوتبال در سطح ملی تبدیل کرد.

پیش از این، رکورد در اختیار روکه ماسپولی، مربی اهل اروگوئه، بود که در سال ۱۹۹۷ با سن ۸۰ سال، یک ماه و ۴ روز آخرین بازی ملی‌اش را هدایت کرده بود.

نکته جالب‌تر اینکه پسر این سرمربی، رزوان لوچسکو نیز سرمربی فوتبال است و در حال حاضر در تیم پائوک یونان فعالیت می‌کند. رزوان سابقه حضور در الهلال و قهرمانی آسیا با این تیم را در کارنامه دارد.