مقامات طالبان از پایان یافتن عملیات جستجو و نجات بازماندگان زلزله ویرانگر ۹ شهریور در استان کنر خبر دادند در حالی که شمار تلفات این حادثه به بیش از ۲۲۰۰ کشته و حدود ۴۰۰۰ مجروح رسیده است.

قدرتالله ابوحمزه، والی طالبان در استان کنر، با تأیید این خبر گفت که تلاشها برای یافتن بازماندگان به پایان رسیده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شمار قربانیان این فاجعه به ۲۲۰۴ نفر رسیده و نزدیک به ۴۰۰۰ نفر نیز با شدتهای مختلف، مجروح شدهاند.
مسئولان منطقهای در کنر گفته اند که طالبان با کمبود شدید چادر برای اسکان موقت جمعیت آسیبدیده و آوارگان مواجه است.
با این وجود، نجاتدهندگان و ساکنان محلی با وجود شرایط خطرناک، تلاشهای عظیمی برای ارائه کمکهای لازم و جستجوی بازماندگان انجام دادند.
به باور کارشناسان و سازمانهای بینالمللی، ارزیابی کامل خسارات این زلزله و رسیدگی به نیازهای قربانیان ممکن است زمان طولانی به طول بینجامد.
در حال حاضر طالبان و سازمانهای بینالمللی و کشورهای همسایه همکاری خود را برای ارائه کمکهای پزشکی، غذا و سرپناه به آسیبدیدگان ادامه میدهند.
سازمان جهانی بهداشت (WHO) از آسیبدیدگی حداقل ۱۶ مرکز درمانی در چهار ولایت افغانستان در نتیجه زلزله خبر داده و هشدار داد که بیش از ۲۱۰۰ مجروح نیازمند خدمات فوری پزشکی هستند.
این سازمان نسبت به کمبود شدید کارمندان زن بهداشتی، شیوع بیماریهای واگیر و کمبود ۴ میلیون دلاری بودجه هشدار داده است.
بر اساس گزارشها، زنان و کودکان بیشترین قربانیان را تشکیل میدهند و کمبود کارمندان بهداشتی زن، دسترسی آنان به خدمات ضروری را محدود کرده است.