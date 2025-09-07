باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی _محمد رضایی، مدیرکل امور مالیاتی استان قم، امروز یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اجرای موفق طرح «نشان‌دار کردن مالیات» در استان خبر داد و گفت: در این طرح، مودیان می‌توانند به‌صورت داوطلبانه تعیین کنند که مالیات پرداختی‌شان در کدام پروژه‌های عمرانی مصرف شود. این پروژه‌ها شامل احداث بیمارستان، سه طرح آموزش عالی، دو پروژه آموزش و پرورش و چندین طرح حمل‌ونقل شهری است.

او با اشاره به آغاز این طرح در سال ۱۴۰۳ توسط سازمان امور مالیاتی کشور، افزود: در سال گذشته، ۱۹ پروژه عمرانی برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شد که از این میان، ۱۳ پروژه با اعتبار ۱۳۱ میلیارد تومان به مرحله بهره‌برداری رسید.

رضایی استقبال شهروندان از این طرح را نشانه‌ای از اعتماد عمومی به سیاست‌های مالیاتی دانست و اظهار کرد: تخصیص مستقیم مالیات به طرح‌های عمرانی، ضمن افزایش شفافیت، موجب مشارکت فعال‌تر مردم در توسعه استان شده‌است.

او همچنین با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت، اعلام کرد: بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف کشور از پرداخت مالیات معاف شده‌اند و مشمول «مالیات مقطوع صفر» هستند. این اقدام در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تحقق عدالت مالیاتی صورت گرفته‌است.

مدیرکل امور مالیاتی قم از افزایش دو برابری سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران و اصناف خبر داد و گفت: ۹.۳ میلیون مودی، که بیش از ۷۰ درصد صاحبان مشاغل کشور را شامل می‌شوند، مشمول این معافیت شده‌اند. اطلاع‌رسانی نیز صرفاً از طریق پیامک انجام شده و نیازی به مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت‌ها وجود ندارد.

رضایی همچنین از اختصاص ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری قم در سال گذشته خبر داد و گفت: این اعتبار در مسیر توسعه شهری، احداث و نگهداری فضای سبز، تملک خیابان‌ها و بلوارهای اصلی، احداث بوستان خضر نبی و اجرای تقاطع غیرهمسطح شهدای روحانیت با بلوار امام رضا(ع) هزینه شده‌است.

او با تأکید بر سیستمی شدن فرآیند محاسبه مالیات مشاغل، افزود: مالیات اصناف تنها ۶ درصد از مجموع مالیات وصولی را تشکیل می‌دهد و ۹۵ درصد اظهارنامه‌ها بدون نیاز به ممیزی، به‌صورت قطعی صادر می‌شود.

رضایی همچنین یادآور شد: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش آن‌ها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال باشد، می‌توانند از مزایای تبصره ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند شوند. این تبصره امکان تعیین مالیات به‌صورت مقطوع و انتخاب محل مصرف آن در پروژه‌های عمرانی استان را فراهم می‌سازد.

او با اشاره به بند «ق» تبصره قانون بودجه سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی صرفاً بر اساس صورتحساب الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان قابل استناد خواهد بود.