هیأتی بلندپایه از افغانستان و ایران در بندر میلک زاهدان دیدار کردند و در مورد تسهیل ترانزیت کالا، صدور ویزا، مبارزه با قاچاق و بازگشایی مسیر تاریخی جاده ابریشم به توافق رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- هیأتی از مقامات افغانستان و ایران امروز یک‌شنبه در بندر میلک زاهدان دیدار و در خصوص تسهیل ترانزیت، توسعه تجارت، صدور ویزا برای مسافران، جلوگیری از قاچاق و مسائل پولی و مرزی تبادل نظر کردند.

به گزارش دفتر مطبوعاتی استانداری نیمروز، در این نشست مشترک دو طرف بر همکاری‌های مختلف در این زمینه‌ها تأکید کردند.

حمید ابراهیم، رئیس دفتر استاندار نیمروز از طرف افغانستان، پیشنهاد احیای مسیر ترانزیتی جاده ابریشم و ایجاد یک معیار جدید برای واردات قانونی نفت را ارائه داد.

وی همچنین تأکید کرد که استانداری نیمروز با مقامات زاهدان برای بهبود هماهنگی، حل مشکلات مرزی و تسهیل تجارت همکاری می‌کند.

در این نشست، تانکرهای نفت از هر دو طرف اجازه عبور خواهند داشت و مسیر جاده ابریشم برای انواع ترافیک ترانزیتی بازگشایی می‌شود.

این نشست در راستای اجرای توافق‌های پیشین مرزی و تسهیل مبادلات تجاری دو کشور برگزار شده و به گفته کارشناسان، بازگشایی مسیر جاده ابریشم می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش تجارت قانونی میان افغانستان و ایران شود.