دبیر انجمن روغن نباتی گفت: بنابر آمار در ۵ ماهه امسال تولید روغن نباتی به ۹۴۰ هزارتن رسید که این میزان در صنعت روغن نباتی کشور بی سابقه بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا شریفی دبیرانجمن روغن نباتی گفت: روغن خام ۲ مالیات بر ارزش افزوده داشته که یکی در مقطع گمرک و دیگری تجارت داخلی روغن خام بوده است که شرکت ها با پرداخت یک درصد و ارائه ۹ درصد ضمانت بانکی کالا را ترخیص می کنند و مربوط به بازرگانی داخلی روغن خام از طرف سازمان مالیاتی اعمال و بارگزاری ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده در سامانه نشده است که امیدواریم مالیات بر ارزش افزوده روغن خام از معافیت برخودار شود.

وی از افزایش ۲۰ درصدی تولید روغن نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: بنابر آمار در ۵ ماهه امسال ۹۴۰ هزارتن روغن تولید شده که در صنعت روغن نباتی کشور بی سابقه بوده است.

شریفی ادامه داد: روند گزارش ثبت سفارش فعلی و روند به نتیجه رسیدن ثبت سفارش در جریان منتج به واردات شود، نگرانی هایی برای تولید روغن پاییز ایجاد کرده که در این خصوص پیشنهادات لازم به دستگاه های اجرایی داشته ایم.

دبیر انجمن روغن نباتی با بیان اینکه در شرایط فعلی بازار روغن به آرامش رسیده است، گفت: اکنون مشکلی در تامین روغن حوزه صنف و صنعت و خانوار نداریم که با تسریع در روند تخصیص ارز مشکلی در تولید نخواهیم داشت، اما با طولانی شدن روند تخصیص ارز برای تولید روغن پاییز دچار چالش می شویم.