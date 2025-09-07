باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به مناسبت بزرگداشت هفته وقف و پنجمین نمایشگاه دستاورد‌های نهاد وقف در هتل ارم برگزار شد.

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی به تشریح فعالیت یکساله سازمان در حوزه وقف پرداخت و گفت: سازمان وقف متشکل از موقوفاتی است که مردم اموال شخصی خود را وقف می‌کنند. منظور از اموال شخصی دارایی است که با نیت یا نیات خاص وقف شده است. سازمان وقف به دو جهت شکل گرفته است: اولاً ما کاری به موقوفاتی که تولیت دارد، نداریم. ماده یک قانون اوقاف می‌گوید: رسیدگی موقوفات مجهول‌التولیه و فاقدالتولیه با ولی فقیه است. از طرفی، معنای ماهیت وقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه است. ما حق تصرف در عین مال نداریم؛ به این معنا که اصل عین را از وقفیت خارج کنیم. چراکه ما در قواعد شرعی و حقوقی محدود هستیم و قضات بر این اساس اقدام به صدور رای می‌کنند. پس ساختار سازمان وقف به این صورت است که تصدی امور وقفی را به عهده بگیرد و در صورتی که فاقدالتولیه است، رسیدگی کند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: بدین ترتیب سازمان اوقاف باید سه موضوع را در نظر بگیرد. ۱. حفظ عین موقوفات. منظور از حفظ عین موقوفات یعنی اگر فردی کتابی را وقف کرده، ما از آن نگهداری کنیم. اگر بیمارستانی وقف شده، ما باید آن را حفظ بکنیم. یعنی بخشی از درآمد آن را صرف هزینه نگهداری آن بکنیم. ما در حفظ العین معتقدیم که عرصه وقف شده باید از تعدی و تجاوز دور باشد. ما در این زمینه چالش‌های حقوقی بسیاری داشتیم. بیش از ۴۴ هزار پرونده وجود داشت، که از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای نزدیک به ۲۶ هزار پرونده رای قطعی گرفتیم و ۱۶ هزار پرونده هم در مسیر رسیدگی قرار دارند. ما با کمک قوه قضائیه و اداره ثبت به سمت تک برگ شدن اسناد موقوفات حرکت کردیم.