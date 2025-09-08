رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۷۰۰ تن اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری ۶۴ تا ۶۵ هزارتومان است که با استمرار خرید حمایتی پیش بینی می شود که از هفته آینده قیمت درب مرغداری به ۷۵ هزارتومان برسد.

وی با بیان اینکه خرید حمایتی تخم مرغ بدون محدودیت در حال انجام است، افزود: بنابر آمار از ابتدای سال تاکنون ۴۰ هزارتن تخم مرغ مازاد مرغداران توسط اتحادیه خارج شده که ۶ هزارتن آن مربوط به شهریورماه است و کماکان هدف گذاری شده که تا پایان شهریور میزان خرید حمایتی به ۱۰ هزارتن برسد.

کاشانی با بیان اینکه در ماه های اخیر تخم مرغ یک سوم قیمت تمام شده عرضه می شد، گفت: اکنون هرکیلو تخم مرغ ۱۰ هزارتومان کمتر از نرخ تمام شده عرضه می شود که با رسیدن به قیمت تمام شده، پایداری تولید حفظ می شود.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن تولید روزانه تخم مرغ را ۳ هزار و ۷۰۰ تن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار تولید روزانه تخم مرغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از قطعی برق، گرما، کمبود نهاده های دامی ۱۰۰ تن کاهش داشته است. گفتنی است روزانه ۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تن از این میزان نیاز کشور است.

وی قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده را ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان و هر عدد تخم مرغ فله را ۵ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۶ هزارتومان اعلام کرد.

کاشانی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ گفت: بنابر آمار از ابتدای سال ۵۰ هزارتن تخم مرغ به بازارهای هدف صادر می شود و کماکان ماهانه ۱۰ هزارتن تخم مرغ تولیدی به بازارهای ادف صادر می شود.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
خوردن روزی یه تخم مرغ نه ببشتر واجبه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۵:۳۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
علی برکت ا... !
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
فروش تخم مرغ غیر کیلوبی = ضد شفافیت = کلاهبرداری از مردم
۰
۱۰
پاسخ دادن
