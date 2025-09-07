شرکت فناوری ZTE از یک گوشی شیک و پیشرفته خود با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد در دنیای اندروید رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت ZTE مشخصات گوشی جدید خود را فاش کرده است که به دلیل طراحی زیبا و فناوری‌های پیشرفته، رقیبی قدرتمند در دنیای اندروید خواهد بود.

Nubia Air بدنه‌ای از بهترین مواد دارد و مطابق با استاندارد‌های IP68/IP69 در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. ابعاد آن (۱۶۴.۲ در ۷۶.۶ در ۶.۷) میلی متر و وزن آن ۱۷۲ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی AMOLED با وضوح (۲۷۲۰ در ۱۲۲۴) پیکسل، نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم تقریباً ۴۴۰ پیکسل در اینچ و میزان روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت بر متر مربع است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass 7i بسیار بادوام محافظت می‌شود.

این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند، از پردازنده Unisoc T8300، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MP2، 8 گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن یک سنسور دوگانه (۵۰+۲ مگاپیکسلی) و دوربین جلوی آن یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی است.

همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C 2.0، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۳۳ واتی است.

منبع: روسیا الیوم

برچسب ها: گوشی جدید ، گوشی اندروید ، گوشی تلفن همراه
خبرهای مرتبط
قیمت روز گوشی موبایل در یکم بهمن
ترفند‌هایی برای جدید به نظر رسیدن گوشی‌های قدیمی
رونمایی موتورولا از گوشی جدید خود با کیفیت دوربین متمایز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماه امشب رنگ خون می‌گیرد
اصلاحیه ظرفیت پزشکی کنکور ۱۴۰۴ منتشر شد؛ تمدید انتخاب رشته تا سه‌شنبه
مصرف بی رویه دارو‌های «کورتون» در ایران
حداقل ۴ سال دوری از دیابت و بیماری قلبی با پیوند مدفوع!
مشارکت حدود ۳۰۰ هزار مصحح در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی/ اعلام نتایج امتحانات جبرانی شهریور تا امشب
اختلال در خدمات رسانی مایکروسافت به دلیل آسیب کابل‌ها در دریای سرخ
امکان شروع به تحصیل نودانشجویان پزشکی در دو نیمسال مهر و بهمن
افزایش ۷ درصدی مشارکت بانوان در اهدای خون و نیاز مداوم به خون در کشور
انفجار و آوار یک ساختمان مسکونی در ملارد ٨ نفر مصدوم بر جای گذاشت
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی مشخص شد
آخرین اخبار
ZTE از یک گوشی پیشرفته رونمایی کرد
چه زمانی باید به متخصص ارتودنسی مراجعه کنیم؟
آغاز مرحله دوم طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی
سالگرد اختراع تلگراف؛ چگونه مورس نحوه ارتباط انسان‌ها را تغییر داد؟
خدمات زیبایی و دندان‌پزشکی بیشترین علت گردشگری سلامت به مقصد ایران
علائم عدم تحمل فروکتوز
ماه امشب رنگ خون می‌گیرد
از افتخارآفرینان المپیاد نجوم و اخترفیزیک تجلیل شد
هیچ نوآموزی نباید از دوره پیش دبستانی محروم شود
مشارکت حدود ۳۰۰ هزار مصحح در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی/ اعلام نتایج امتحانات جبرانی شهریور تا امشب
انفجار و آوار یک ساختمان مسکونی در ملارد ٨ نفر مصدوم بر جای گذاشت
مصرف بی رویه دارو‌های «کورتون» در ایران
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی مشخص شد
افزایش ۷ درصدی مشارکت بانوان در اهدای خون و نیاز مداوم به خون در کشور
کارنامه داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
امکان شروع به تحصیل نودانشجویان پزشکی در دو نیمسال مهر و بهمن
حداقل ۴ سال دوری از دیابت و بیماری قلبی با پیوند مدفوع!
اصلاحیه ظرفیت پزشکی کنکور ۱۴۰۴ منتشر شد؛ تمدید انتخاب رشته تا سه‌شنبه
اختلال در خدمات رسانی مایکروسافت به دلیل آسیب کابل‌ها در دریای سرخ
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است
اضافه شدن قابلیت‌های جدید به سامانه نسخه‌نویسی بیمه سلامت
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
مشارکت بخش خصوصی کلید تحول دیجیتال در دولت الکترونیک
نشان دانشمند جوان برای نخستین‌بار به ۳ نخبه جهان اسلام اعطا شد