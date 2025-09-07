باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت ZTE مشخصات گوشی جدید خود را فاش کرده است که به دلیل طراحی زیبا و فناوری‌های پیشرفته، رقیبی قدرتمند در دنیای اندروید خواهد بود.

Nubia Air بدنه‌ای از بهترین مواد دارد و مطابق با استاندارد‌های IP68/IP69 در برابر آب و گرد و غبار مقاوم است. ابعاد آن (۱۶۴.۲ در ۷۶.۶ در ۶.۷) میلی متر و وزن آن ۱۷۲ گرم است.

صفحه نمایش آن یک صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی AMOLED با وضوح (۲۷۲۰ در ۱۲۲۴) پیکسل، نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتز، تراکم تقریباً ۴۴۰ پیکسل در اینچ و میزان روشنایی تا ۴۵۰۰ نیت بر متر مربع است. این صفحه نمایش توسط Corning Gorilla Glass 7i بسیار بادوام محافظت می‌شود.

این دستگاه اندروید ۱۵ را اجرا می‌کند، از پردازنده Unisoc T8300، پردازنده گرافیکی Mali-G57 MP2، 8 گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد.

دوربین اصلی آن یک سنسور دوگانه (۵۰+۲ مگاپیکسلی) و دوربین جلوی آن یک سنسور ۲۰ مگاپیکسلی است.

همچنین دارای دو اسلات سیم کارت، یک پورت USB Type-C 2.0، یک تراشه NFC، یک اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش و یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژر سریع ۳۳ واتی است.

منبع: روسیا الیوم