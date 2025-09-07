باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در سومین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان فارس با تاکید بر شفافیت و پیگیری طرح‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی استان، از دستگاه‌ها و بانک‌ها خواست گزارش کامل اقدامات خود را به استانداری ارسال کنند.

او بیان کرد: گزارش‌ها باید شامل میزان تسهیلات دریافتی، پیشرفت فیزیکی، میزان اشتغال‌زایی و وضعیت تکمیل یا نیمه‌تمام بودن طرح‌ها باشد تا فرمانداران بتوانند ارزیابی میانی طرح‌ها را انجام دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: این ارزیابی‌ها باعث شناسایی مشکلات، تطبیق اقدامات با واقعیت‌های اقتصادی و بهبود عملکرد سازمان‌ها خواهد شد.

گودرزی بر عدالت جغرافیایی در تخصیص منابع تاکید و تصریح کرد: شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد و مناطق کم‌برخوردار به دقت مورد توجه باشند.

او بر هماهنگی با بانک‌ها برای تجهیز منابع و افزایش سهمیه‌ها تاکید کرد و افزود: تلفیق منابع و مدیریت بهینه، اثرگذاری پروژه‌ها در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند.

گودرزی همچنین به اصلاح فرآیندهای اجرایی، جایگزینی دستگاه‌ها و بانک‌ها در صورت نیاز و اهمیت حضور مدیران بانکی با تجربه در استان اشاره کرد و یادآور شد: اجرای پروژه‌ها باید همراه با تعهدات بیمه‌ای واقعی باشد تا اهداف اقتصادی و اجتماعی استان تحقق یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان از دستگاه‌ها خواست کمبودها و تاخیرها در فرآیندها را گزارش دهند و پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند تا استانداری بتواند با بررسی دقیق، اقدامات اصلاحی، تقویت منابع و برنامه‌ریزی برای اجرای موفق طرح‌ها را دنبال کند.

منبع: استانداری فارس